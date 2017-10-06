حفظ دانشکده علوم پزشکی در گرو خرد و عزم جمعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری قشم، علیرضا نصری بیا داشت: مجموعه دانشگاه آزاد قشم در قبال تاسیس دانشکده علوم پزشکی تعهداتی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته که متاسفانه به هیچ کدام از آن ها عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون دانشجویی شهرستان قشم با اشاره به اینکه تاریخ تاسیس دانشکده مذکور در سال 1388 بوده است، گفت: فعالیت این دانشکده نیازمند انجام تعهداتی است که با کمال تاسف توسط مسوولین وقت مغفول مانده است. او جذب 60 نفر هیئت علمی تمام وقت طی 5 سال فعالیت دانشکده و توسعه و تکمیل فضا و تجهیزات دانشگاهی را از مهم ترین فاکتور های فعالیت دانشکده مذکور برشمرد.

فرماندار قشم اظهار داشت: تا کنون تنها 18 عضو هیئت علمی جذب این دانشکده شدند در حالیکه اگر پس از تاسیس بر اساس تعهدات، عضو هیئت علمی جذب می شد، مشکلات امروز را نداشتیم. نصری اذعان کرد: اشکالات وزارت بهداشت کاملا فنی و تخصصی است و جدیت و درستی عمل شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کسی پوشیده نیست.

فرماندار شهرستان قشم با بیان اینکه وجود دانشکده علوم پزشکی در شهرستان یک امتیاز و فرصت توسعه و رونق محسوب می شود، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت عالی سازمان منطقه آزاد، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و بزرگان و نخبگان جامعه محلی تمام تلاش خود را برای حفظ این دانشکده بکار می گیریم.

نصری گفت: جبران کاری که بیش از 6 سال بر زمین مانده واقعا سخت و دور از دسترس است اما امیدواریم با تعامل و کار جهادی بتوانیم این دانشکده را حفظ کنیم و حتی در سال های آینده مجوز رشته های زیر مجموعه پزشکی را هم بگیریم.

علیرضا نصری برای دومین بار در یکسال گذشته به دانشکده علوم پزشکی شهرستان قشم رفت و از نزدیک مسائل آن را مورد بررسی قرار داد.

منصور آزاد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در بازدید فرماندار، با ارائه گزارشی از بی توجهی مسولان در سال های گذشته نسبت به دانشکده پزشکی انتقاد کرد. آزاد ضمن قدردانی از ورود و پیگری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد و ائمه جمعه بیانداشت: فرماندار قشم پس از حضور در شهرستان طی یکسال گذشته علاوه بر پیگیری و رایزنی های خوبی که برای کمک به ما انجام داده، دو بار از این دانشکده بازدید میدانی داشته است.

این مقام مسئول دانشگاهی ضعف زیر ساخت های عمرانی، رفاهی را یکی از موانع جدی جذب هیئت علمی دائم بر شمرد. او حفظ دانشکده علوم پزشکی را با توجه به عقب ماندگی های سال های گذشته بسیار دشوار ارزیابی کرد و از فرماندار، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و متنفذین محلی خواست با تعامل و همراهی یکدیگر به ادامه فعالیت این دانشکده کمک کنند.دانشکده پزشکی واحد بین الملل قشم دارای 250 دانشجو و 18 هیئت علمی است.