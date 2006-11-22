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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۶

معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه غنا:

رویکرد ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است

محمدرضا باقری معاون امور عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان که در راس یک هیات سیاسی در غنا به سر می برد، با ناتا ادوا اکو فوادو وزیر امور خارجه، همکاری های منطقه ای و تحولات منطقه ای و دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باقری در این دیدار با اشاره به رویکرد دولت نهم برای کار با آفریقا و برنامه ریزی جهت گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی، بر اهمیت تبادل هیات و برگزاری کمیسیون مشترک فیمابین دو کشور برای شناسایی زمینه های همکاری و گسترش و توسعه روابط درهمه زمینه ها بویژه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

وی همچنین با تشریح آخرین تحولات مربوط به فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و اقداماتی که کشورمان برای اعتماد سازی انجام داده، اضافه کرد: تمام فعالیت ها در چارچوب مقررات ان پی تی بوده و در گزاش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی نیز بر عدم انحراف فعالیت ها تاکید شده است.

باقری اظهار امیدواری کرد: غنا از پیشرفت کشورهای در حال توسعه حمایت کند.

وزیر امور خارجه غنا نیز در این ملاقات با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران برای غنا، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک از ایران دیدار و کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور را برگزار نماید.

وی در خصوص همکاری های بین المللی با بیان اینکه غنا همیشه در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: هدف غنا برقرار صلح و امنیت در تمام مناطق جهان است و در این مسیر هر تلاشی لازم باشد، انجام می دهد.

باقری همچنین با اوسی آجی قائم مقام وزیر امور خارجه غنا دیدار و در خصوص همکاری های دو جانبه و بین المللی بطور مفصل مذاکره کرد.

کد مطلب 410613

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