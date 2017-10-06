نگاه و اندیشه شهدا باید در تمامی امور جریان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر جمعه در آئین افتتاح یادمان شهدای جزیره سیری با بیان اینکه شهدا حق بزرگی برگردن ما دارند، عنوان کرد: شهدا همه هستی خود را برای ایران اسلامی فدا کردند و ائمه اطهار(ع) و به خصوص حضرت امام حسین(ع) منبع عشق و توسل رزمندگان و شهدا بودند.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران راه شهدا را ادامه می‌دهند و به آرمان شهدا وفادار هستند.

استاندار هرمزگان افزود: باید در تمامی امور کار و زندگی ما، نگاه و اندیشه شهدا جریان داشته باشد و درس شجاعت و از خود گذشتن را از شهدا بیاموزیم چون شهدا از همه چیز خود گذشتند و برای سربلندی این آب و خاک ایثار کردند.

همتی با بیان اینکه دشمنان با خصومت، سختی فراوانی به ملت ایران تحمیل کردند چون مردم ایران می‌خواستند روی پای خود بایستند، اظهار داشت: پس از انقلاب، دشمن جنگ را علیه ما تحمیل کرد و ملت ایران با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستاد و با تکیه بر ایمان الهی و تبعیت از فرامین الهی و انسجام و وحدت، ایران اسلامی در این نبرد پیروز شد.

وی تصریح کرد: یکی از آخرین حربه‌های دشمن علیه ملت ایران، اوج تحریم‌های اقتصادی بود و این نشان می‌دهد تا زمانی که انقلاب اسلامی وجود دارد و ملت ما می‌خواهد استقلال داشته باشد، ما با دشمنی استکبار مواجه خواهیم بود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در عرصه بین‌الملل باید با منطق و عقلانیت برگرفته از انقلاب اسلامی دشمن را کنار بزنیم و چنین اقدامی در توافق برجام صورت گرفت.

همتی اضافه کرد: امروز می‌بینیم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای باطل کردن برجام است، در حالی که برجام توافقی بین‌المللی است.

وی با تاکید بر اینکه باید راه شهیدان را با صلابت دنبال کنیم، اظهار داشت: باید با همان شور و شعور انقلابی که داشته‌ایم و ایمان به راه خود و وحدت و همدلی و تبعیت از رهبری در کنار هم باشیم و دشمن را ناامید کنیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کسانی که در جزیره سیری کار می‌کنند در حال کمک به تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و خدمات آنان بسیار ارزشمند است، افزود: یادمان شهدای جزیره سیری کاری با معماری بسیار زیباست و از تلاش‌های صورت گرفته برای احداث این یادمان قدردانی می‌کنم.