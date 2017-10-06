تشدید فشار به ائتلاف عربی حمله به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ویرجینیا گامبا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور مربوط به درگیری‌ های مسلحانه و کودکان در یک نشست خبری در نیویورک گفت: شمار زیادی از کودکان و مدارس در یمن هدف حملات ائتلاف عربی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه شمار کودکان قربانی در نتیجه حملات هوایی ائتلاف عربی به یمن غیر قابل قبول است، افزود: ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان اقدام بازنگری در حقوق جنگ کرده و ابراز امیدواری کرده است که شمار قربانیان بعد حملات سال گذشته که منجر به کشته شدن ۷۰۰ کودک شد، کاهش یابد.

گامبا ادامه داد: برخی طرف ها در جنگ یمن اقداماتی را در حمایت از کودکان یمن اتخاذ کرده اند ولی این اقدامات در حدی نیست که نام آنها از لیست سیاه سازمان ملل حذف شود.

پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد ائتلاف عربی حمله به یمن را در لیست سیاه کشورها و رژیم های ناقض حقوق کودکان در یمن قرار دارد.

آنتونیو گوترش در گزارش خود که در اختیار شورای امنیت قرار داد، گفت: ائتلاف عربی به رهبری عربستان اقدام به کشتار کودکان و بمباران مدارس و بیمارستان در یمن کرده است.

طبق اعلام سازمان ملل سال گذشته ۱۳۴۰ کودک در یمن کشته و یا زخمی شده اند و مسئولیت کشتار این کودکان با ائتلاف عربی است.