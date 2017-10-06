هدف ما رونق بخشیدن به صنعت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری گفت: هیچ محدودیتی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی‌ در داخل ایجاد نشده‌ و امیدواریم هرچه زودتر سرمایه‌های خارجی مورد نیاز به بخش صنعت تزریق شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع ظرفیت‌های تولیدی ما هنوز بسیار پایین‌تر از حد واقعی است، گفت: در شرایط پسابرجامی به وجود آمده، مذاکرات خوبی با طرف‌های خارجی به منظور رونق‌ بخشیدن به صنعت کشور انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ واحد تولیدکننده تجهیزات صنعتی مادر در ایران فعال هستند و به همراه آنها ۲ هزار واحد صنعتی کوچک نیز مشغول فعالیت تولیدی هستند و مجموع این فعالیت ها به تولید بیش از یک میلیون تن فرآوردهای صنعتی منجر می شود که ارزش آنها بالغ بر ۳ میلیارد دلار است.

شریعتمداری همچنین به تحرکات مثبت در وزارت نفت برای حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم با استفاده از نظام تعرفه ای مشوق هایی را برای ایجاد شرکت های مشترک ایجاد کنیم، بخشی از سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی به ویژه در حوزه تولید ماشین آلات صنعتی را متقبل شویم تا از این طریق صنایع داخلی را حمایت کنیم.

وی درباره استاندارهای در نظر گرفته شده برای خودروهای تولید داخل تأکید کرد: ۵۵ مورد استاندارد برای تولید خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که خودروهایی که جان مردم را به خطر می اندازند، تولید نشوند زیرا برای ما جان مردم ارزشمند است و قابل قیمت گذاری نیست.