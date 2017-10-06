چهار فرنگی کار مرکزی به رقابت های جهانی بلغارستان اعزام می شوند

علی پیله ور در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان به میزبانی کشور بلغارستان از تاریخ هفدهم مهرماه جاری به مدت چهار روز آغاز می شود.

وی افزود: چهارتن از کشتی گیران استان مرکزی به اسامی خسرو اشتری در وزن ۶۹ کیلوگرم، عباس محمدی در وزن ۷۶ کیلوگرم، رضا عبدلی در وزن ۸۵ کیلوگرم و محمد مرزبان در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به همراه کاروان تیم ملی کشور به این رقابت ها اعزام می شود.

رییس کمیته پیشکسوتان هیات کشتی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: هپچنین عمران جباری از استان مرکزی به عنوان داور در این رقابت ها حضور دارد.