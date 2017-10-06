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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

رئیس کمیته پیشکسوتان هیات کشتی استان مرکزی:

چهار فرنگی کار مرکزی به رقابت های جهانی بلغارستان اعزام می شوند

چهار فرنگی کار مرکزی به رقابت های جهانی بلغارستان اعزام می شوند

اراک- رییس کمیته پیشکسوتان هیات کشتی استان مرکزی از اعزام چهار ورزشکار رشته کشتی فرنگی این استان به همراه یک داور به مسابقات جهانی بلغارستان خبر داد.

علی پیله ور در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان به میزبانی کشور بلغارستان از تاریخ هفدهم مهرماه جاری به مدت چهار روز آغاز می شود.

وی افزود: چهارتن از کشتی گیران استان مرکزی به اسامی خسرو اشتری در وزن ۶۹ کیلوگرم، عباس محمدی در وزن ۷۶ کیلوگرم، رضا عبدلی در وزن ۸۵ کیلوگرم و محمد مرزبان در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به همراه کاروان تیم ملی کشور به این رقابت ها اعزام می شود.

رییس کمیته پیشکسوتان هیات کشتی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: هپچنین عمران جباری از استان مرکزی به عنوان داور در این رقابت ها حضور دارد.

کد مطلب 4106156

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