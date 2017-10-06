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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۶

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تربت حیدریه خبر داد؛

کشته شدن یک نفر بر اثر تصادف در محور دولت آباد

کشته شدن یک نفر بر اثر تصادف در محور دولت آباد

تربت حیدریه- مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تربت حیدریه از کشته شدن یک نفر بر اثر تصادف در محور دولت آباد - حشمت آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد امیری عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بعدازظهر جمعه طی تماس با اورژانس مبنی بر تصادف دو خودرو در محور دولت آباد - حشمت آباد بلافاصله آمبولانس دولت آباد به محل اعزام شد. 

وی افزود: متاسفانه در این حادثه راننده پژو ۴۰۵در دم جان باخته و راننده دیگر بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به بیمارستان نهم دی منتقل شد. 

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تربت حیدریه با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت محصول زعفران در منطقه و افزایش ترافیک جاده‌ها  تاکید کرد: از رانندگان درخواست می‌کنم با آرامش و خونسردی بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 4106161

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