کشته شدن یک نفر بر اثر تصادف در محور دولت آباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد امیری عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بعدازظهر جمعه طی تماس با اورژانس مبنی بر تصادف دو خودرو در محور دولت آباد - حشمت آباد بلافاصله آمبولانس دولت آباد به محل اعزام شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه راننده پژو ۴۰۵در دم جان باخته و راننده دیگر بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به بیمارستان نهم دی منتقل شد.

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تربت حیدریه با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت محصول زعفران در منطقه و افزایش ترافیک جاده‌ها تاکید کرد: از رانندگان درخواست می‌کنم با آرامش و خونسردی بیشتری رانندگی کنند.