انبار مواد اولیه تولید دمپایی در قم طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک انبار مواد اولیه تولید دمپایی دقایقی قبل در نزدیکی قبرستان بقیع قم دچار آتش سوزی شد.

این حریق حجم نسبتاً گسترده‌ای داشت و در حال حاضر چندین دستگاه خودروی آتش نشانی و اورژانس در محل حاضر و مشغول اطفاء آتش هستند.

آتش سوزی در سوله‌ای به طول حدود ۴۰ متر و عرض ۲۰ متر رخ داد که دود ناشی از سوختن این انبار به قدری زیاد بود که از بلوار پیامبر اعظم(ص) قابل رؤیت است.

آتش در یک مرحله توسط آتش نشانان خاموش شد ولی پس از دقایقی مجدداً آتش دوباره زبانه کشید.

آتش نشانان برای خروج مواد سوخته شده مجبور شدند درب اصلی سوله را با دستگاه برش جداکنند.

تاکنون خبری از خسارت مالی و یا احیانا جانی در این حادثه منتشر نشده است.