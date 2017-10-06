اعتراض شدید دولت عراق به نصب نشدن پرچم عراق بر تابوت طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیأت شرکت کننده دولت عراق در مراسم تشییع «جلال طالبانی» رئیس ‌جمهور سابق این کشور، نسبت به نصب نشدن پرچم عراق بر تابوت وی اعتراض کرده است.

نصب نشدن پرچم عراق بر روی تابوت جلال طالبانی، باعث به وجود آمدن واکنش‌های زیادی در رسانه‌ ها و محافل عراقی شده است.

در همین راستا برخی از نمایندگان عراقی شرکت کننده در مراسم تشییع جلال طالبانی، به دلیل وجود پرچم کردی بر روی تابوت جلال طالبانی، مراسم را ترک کرده بودند.

اقلیم کردستان تنها پرچم این اقلیم را بر روی تابوت جلال طالبانی رئیس جمهوری سابق عراق نصب کرده بود که این اقدام باعث به وجود آمدن واکنش های زیادی شد.