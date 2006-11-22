پنجمین شکست تیم ملی والیبال ایران/ خداحافظی آبرومندانه والیبال ایران با مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر ، پنجمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از صبح امروز در ژاپن آغاز شد که در یکی از دیدارهای امروز تیم ملی والیبال کشورمان در شهر ناگونا به مصاف تیم ملی والیبال آمریکا رفت و با وجود ارائه بای قابل قبول با نتیجه 3 برصفر مغلوب حریف خود شد.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج 25 بر19 ، 25 بر22 و 25 بر23 به حریف خود واگذار کردند.

تیم ملی والیبال کشورمان در این دوره از مسابقات بازیهای قابل قبولی را به نمایش گذاشت اما نتوانست در پنج دیدار خود به پیروزی برسد. تیم کشورمان در دیدارهای گذشته برابر تیم های جمهوری چک ، ونزوئلا ، ایتالیا و بلغارستان شکست خورده بود.

تیم ملی والیبال ایران با شکست امروز عملا از دور مسابقات جهانی حذف شد. این تیم در این مسابقات عملکرد امیدوار کننده ای داشت و این امیدواری را بوجود آورد که بتواند در بازیهای آسیایی دوحه قطر و در حضور تیم های مدعی نظیر چین ، ژاپن و کره جنوبی به موفقیت دست پیدا کند.