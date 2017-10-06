آتش سوزی انبار تولید دمپایی در قم مهار شد

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار ‌مهر گفت: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به آتش نشانی قم اعلام شد کارخانه تولید دمپایی و کفش پاورچین جنب قبرستان بقیع طعمه حریق شده است.

وی اظهار داشت: بلافاصله خودروهای عملیاتی به محل اعزام شدند و در مرحله اول ۶ دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و پشتیبانی در محل حادثه حاضر شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی قم افزود: سوله‌ای به وسعت ۸۰۰ متر مربع طعمه حریق شد و مواد اولیه که گرانول بوده است آتش گرفت و همکاران ما در ساعت ۲۰ آتش را کاملا مهار کردند.

وی بیان داشت: علت این حادثه در روزهای آینده کارشناسان واحد پیشگیری آتش نشانی گزارش خواهند داد.