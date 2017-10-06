  1. استانها
  2. قم
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

آتش سوزی انبار تولید دمپایی در قم مهار شد

آتش سوزی انبار تولید دمپایی در قم مهار شد

قم - سخنگوی آتش‌نشانی قم از اطفای حریق در انبار تولید دمپایی در قم خبر داد.

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار ‌مهر گفت: ساعت  ۱۸ و ۳۰ دقیقه به آتش نشانی قم اعلام شد کارخانه تولید دمپایی و کفش پاورچین جنب قبرستان بقیع طعمه حریق شده است.

وی اظهار داشت: بلافاصله خودروهای عملیاتی به محل اعزام شدند و در مرحله اول ۶ دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و پشتیبانی در محل حادثه حاضر شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی قم افزود: سوله‌ای به وسعت ۸۰۰ متر مربع طعمه حریق شد و مواد اولیه که گرانول بوده است آتش گرفت و همکاران ما در ساعت ۲۰ آتش را کاملا مهار کردند.

وی بیان داشت: علت این حادثه در روزهای آینده کارشناسان واحد پیشگیری آتش نشانی گزارش خواهند داد.

کد مطلب 4106170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها