کسب ۱۲ مدال در مسابقات جهانی توسط مخترعان ایرانی/ کسب ۶ مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات جهانی اختراعات که امسال دردانشگاه مرکوبوانا در جاکارتا اندونزی برگزارشد، مخترعین ایرانی با درخشش چشمگیرخود موفق به کسب ۱۲ مدال شدند.

در این مسابقات که با حضور تیم‌هایی از۱۳ کشور دنیا و باحضور ۸۷۶ مخترع و ۱۴۹۳ اختراع حضوری و غیر حضوری برگزار شد، مخترعین ایرانی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات شرکت کرده بودند موفق به کسب ۶ مدال طلا ۳ نقره و ۳ برنز شدند.

همچنین این تیم موفق به کسب جایزه ویژه بهترین بهترین های اختراعات سال ٢٠١٧، اختراع سبز سال، و جایزه ویژه کشور های هند، مالزی و تایوان شد.

اسامی مدال آوران ایران در این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

- علی شانه سازان زاده، هانی حمیل پور، رضا الیاسی (مدال طلا و جایزه ویژه کشور تایوان)

- علی عچرش، رضا الیاسی (مدال طلا و کسب جایزه ویژه کشور مالزی)

- شهاب درویشی (طلا)

- احمد موذنی (مدال طلا و جایزه ویژه کشور هند)

- سپهر محسن پور (نقره)

- ناصر حمید، محمود حمید (نقره)

- شاهین تاج بخش (برنز)

- مرتضی طبیبی، فرزانه طبیبی (برنز)

- علی شانه سازان زاده (نقره)

- محمود طالبانپور بیات، احمد اژدری، سید محمد باقر یوسف زاده (مدال طلا و برگزیده بهترینِ بهترین های اختراعات سال ٢٠١٧ و دریافت کننده تندیس اختراع سبز سال) The Green Technology