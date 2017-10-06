به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری پولیتیکو، دولت «دونالد ترامپ»، قصد دارد به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر خود برای مقابله با ایران از عملیات جدید خود ضد حزبالله لبنان رونمایی کند.
سه مقام آمریکایی نیز اعلام کردند که طرح جدید دولت ترامپ مواردی مانند در نظر گرفتن جایزههای نقدی برای دستگیری اعضای حزبالله، تشدید فعالیتهای اطلاعاتی و اجرایی علیه این گروه و همراه کردن متحدان آمریکا برای تضعیف شبکههای حزبالله در دنیا را شامل میشود.
یک مقام دولت آمریکا گفت هدف اصلی عملیات جدید تلاش برای تضعیف مشروعیت سیاسی حزبالله در داخل لبنان است.
یک مقام دیگر، سیاست جدید را به منزله «تغییر اساسی» در رویکرد دولت آمریکا به حزبالله توصیف کرد.
وی درباره حزبالله ادعا کرد: «این گروه همزمان با تلاش برای به دست آوردن مشروعیت، اقدامات تروریستی انجام میدهد.»
مقامهای آمریکایی گفتهاند راهبرد جدید حاصل بررسیهای گستردهتری است که کاخ سفید در طول چند ماه گذشته درباره سیاست خود درباره ایران انجام داده است.
پیش از این منابع خبری گزارش دادهاند تیم امنیت ملی کاخ سفید، پس از انجام بررسیهایی با هدف تعیین سیاست کلی آمریکا در خصوص ایران، به طرحی رسیدهاند که در صورت موافقت رئیسجمهور آمریکا راهبرد واشنگتن در قبال تهران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بعد از صدور اولین تأییدیه درباره پایبندی ایران به «برجام» در ماه آوریل اعلام کرد به چند نهاد دولتی دستور انجام بررسیهایی بینسازمانی جهت تعیین سیاست کلی این کشور در خصوص ایران را داده است.
مقامهای دولت ترامپ در آن زمان گفتند راهبرد آمریکا در خصوص توافق هستهای ایران به عنوان بخشی از نتایج این بررسیها تعیین خواهد شد.
روزنامه واشنگتنپست روز پنجشنبه گزارش داد ترامپ پایبندی ایران به توافق هستهای را اعلام نخواهد کرد، اما با انجام رایزنیهایی با کنگره از بازگشت تحریمهای رفعشده به موجب برجام علیه ایران جلوگیری کند.
دولت ترامپ به موجب قوانین داخلی آمریکا موظف است هر ۹۰ روز یکبار گزارشی درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه کند. موعد گزارش جدیدی که دولت ترامپ بایستی ارائه بدهد، ۱۵ اکتبر (۲۳ مهرماه) است.
یک مقام دولت آمریکا به پولیتیکو گفت: «میخواهیم با اقدامات مخرب ایران در منطقه مقابله کنیم. تمرکز جدید روی حزبالله، بخشی از این رویکرد است زیرا حزبالله مانند نائب ایران در منطقه عمل میکند.»
مقامهای دولت ترامپ به نقش حزبالله لبنان در سوریه هم اشاره کردهاند. آنها میگویند حضور حزبالله در سوریه برای این گروه هزینههای زیادی داشت ولی باعث افزایش چشمگیر آمادگی آنها برای حضور در میادین نبرد شد.
یک مقام گفت: آنها تعداد زیادی از نیروهایشان را در سوریه از دست دادند، ولی تجربیات زیادی کسب کردند.
دو مقام آمریکایی در پاسخ به این سوال که آیا گروه حزبالله لبنان نسبت به گذشته تهدید جدیتری علیه آمریکا به حساب میآید گفتند اطلاعات جدیدی درباره برنامههای این گروه برای انجام حمله در داخل آمریکا وجود ندارد.
یکی از این مقامها گفت: آنها توانایی این کار را دارند، ولی در حال حاضر قصد انجام آن را ندارند.
پیش از این پایگاه بلومبرگ هم نوشته بود انتظار میرود سیاست جدید ترامپ علیه ایران طرحهایی برای مقابله با گروههای تحت حمایت ایران از جمله گروه حزبالله لبنان را در بر داشته باشد.
پولیتیکو مدعی شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت و دولت ترامپ برای اولین بار آن را به عنوان «سازمان تروریستی» اعلام خواهد کرد.
ترامپ سرانجام بعد از مجادلاتی که چندین ساعت طول کشید، تصمیم گرفت نظر اعضای کابینهاش را بپذیرد.
دو مقام اطلاعاتی آمریکا در گفتوگو با بلومبرگ مدعی شدهاند یکی از بخشهای این راهبرد که اعلام نخواهد شد، افزایش فعالیتهای اطلاعاتی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروههای مورد حمایت ایران مانند حزبالله در منطقه خاورمیانه را شامل میشود.
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