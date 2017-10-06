  1. استانها
  2. البرز
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۵

رئیس پلیس‌راه البرز اعلام کرد:

ترافیک سنگین در آزادراه کرج/تردد در جاده چالوس روان است

ترافیک سنگین در آزادراه کرج/تردد در جاده چالوس روان است

کرج – رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در آزادراه کرج را سنگین اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تردد در جاده چالوس روان است.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در محور تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین گزارش‌ شده است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز وضعیت جوی در محور کرج - چالوس را عادی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این محور یک‌طرفه بوده و وضعیت تردد عادی و روان است.

وی ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری تا پل فردیس را نیمه سنگین گزارش کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه کرد: ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز نیمه سنگین است.

کد مطلب 4106185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها