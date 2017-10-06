ترافیک سنگین در آزادراه کرج/تردد در جاده چالوس روان است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در محور تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین گزارش‌ شده است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز وضعیت جوی در محور کرج - چالوس را عادی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این محور یک‌طرفه بوده و وضعیت تردد عادی و روان است.

وی ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری تا پل فردیس را نیمه سنگین گزارش کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه کرد: ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز نیمه سنگین است.