فیصل مقداد: مقاومت سوریه طرح سلطه بر منطقه را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای رسمی سوریه سانا، فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: مقاومت بی نظیر سوریه منجر به شکست طرح سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه و سلطه آمریکا و غرب بر جهان شد.

وی عنوان کرد: حوادث گذشته و جاری سوریه توطئه صهیونیستی است که سازمان های و نهادهای صهیونیستی آن را طراحی و کشورهای غربی آن را اجرا می کنند.

مقداد با تاکید بر اینکه سوریه یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همگان باید در قبال خونریزی ها و ارائه خدمات به رژیم صهیونیستی هشیار باشند.

معاون وزیر خارجه سوریه در مورد همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراف گفت: دمشق از یکپارچگی و تمامیت ارضی و ملت عراق حمایت می کند.