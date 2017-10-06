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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۴

فیصل مقداد: مقاومت سوریه طرح سلطه بر منطقه را ناکام گذاشت

فیصل مقداد: مقاومت سوریه طرح سلطه بر منطقه را ناکام گذاشت

معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت که پیروزی های ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم طرح سیطره بر ملت های منطقه را ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای رسمی سوریه سانا، فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: مقاومت بی نظیر سوریه منجر به شکست طرح سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه و سلطه آمریکا و غرب بر جهان شد.

وی عنوان کرد: حوادث گذشته و جاری سوریه توطئه صهیونیستی است که سازمان های و نهادهای صهیونیستی آن را طراحی و کشورهای غربی آن را اجرا می کنند.

مقداد با تاکید بر اینکه سوریه یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همگان باید در قبال خونریزی ها و ارائه خدمات به رژیم صهیونیستی هشیار باشند.

معاون وزیر خارجه سوریه در مورد همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراف گفت: دمشق از یکپارچگی و تمامیت ارضی و ملت عراق حمایت می کند.

کد مطلب 4106188

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