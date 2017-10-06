نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سوانح رانندگی روز گذشته در محورهای ساوه رخ داد که در نخستین حادثه، به دنبال برخورد یک سمند و نیسان در اتوبان ساوه- همدان، چهار مصدوم برجای ماند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: در سانحه دوم که بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در اتوبان ساوه-همدان کیلومتر ۳۰ رخ داد نیز یک نفر مصدوم شد.

عزیزی بیان کرد: حادثه سوم به علت برخورد یک کامیون و پراید در اتوبان سلفچگان به وقوع پیوست که سه مصدوم بر جای گذاشت و همچنین برخورد تریلی و خاور در جاده قدیم سلفچگان موجب مصدومیت یک نفر شد.

وی عنوان کرد: در پنجمین سانحه روز مذکور، به دنبال واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان ساوه - همدان کیلومتر ۸۰، چهار نفر مصدوم شدند و همچنین در جاده قدیم تهران-ساوه بر اثر واژگونی پژو ۲۰۶، دو مصدوم بر جای ماند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه تصریح کرد: در تمامی حوادث ذکرشده نیروهای امدادی نزدیکترین پایگاه اورژانس بلافاصله پس از اطلاع، در محل سانحه حاضر شده و مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل کردند.