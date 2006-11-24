دستاورد اردوی تیم ملی در کره بسیار خوب بود/ تکرار مدال برنز بوسان برای ما سخت است

دکتر الهه عرب عامری نائب رئیس فدراسیون تکواندو درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ملی تکواندو بانوان ایران بعد از یک سفر 10 روزه که به کره جنوبی مهد تکواندوی جهان داشت، به ایران بازگشت.

وی با بیان اینکه دستاوردهای این اردوی مشترک با تیم ملی کره برای ما بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: تمرینات بچه ها در این اردو بسیار خوب بوده و خوشبختانه با حضور سرمربی کره ای کشورمان برنامه ریزی خوبی برای این اردو انجام شد به طوریکه موفق شدیم برای اولین بار با تیم ملی کره تمرین مشترک برپا کنیم و حتی توانسیم با نفراتی که قطعا قهرمان مسابقات بازیهای دوحه هستند روبرو شویم و در نهایت نیز تجربیات خوبی بدست آوردیم.

عرب عامری افزود: ما دراین مدت چندین برنامه تمرینی را با دو دانشگاه ورزشی کوآن و کیونگ که ویژه تکواندو هستند برگزار کردیم. این برنامه ها برای از بین بردن ترس موجود در بین ورزشکاران دختر ما ازغول جهان تکواندو بسیار خوب بود بالاخص اینکه این موقعیت فرصت بسیار خوبی برای تمرین دو ورزشکار سنگین وزن ما بود چون این دونفر یعنی مهروز ساعی و افسانه شیخی حریف تمرینی خوبی در ایران نداشتند.