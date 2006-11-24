  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸

نائب رئیس فدراسیون تکواندو در گفتگو با مهر :

دستاورد اردوی تیم ملی در کره بسیار خوب بود/ تکرار مدال برنز بوسان برای ما سخت است

دستاورد اردوی تیم ملی در کره بسیار خوب بود/ تکرار مدال برنز بوسان برای ما سخت است

تیم ملی تکواندو بانوان بعد از برگزاری یک اردوی مشترک با تیم ملی کره با دستاوردهای خوبی وارد تهران شده است تا بتواند بازیهای خوبی را در مسابقات آسیایی دوحه از خود نشان دهد.

دکتر الهه عرب عامری نائب رئیس فدراسیون تکواندو درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ملی تکواندو بانوان ایران بعد از یک سفر 10 روزه که به کره جنوبی مهد تکواندوی جهان داشت، به ایران بازگشت.

وی با بیان اینکه دستاوردهای این اردوی مشترک با تیم ملی کره برای ما بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: تمرینات بچه ها در این اردو بسیار خوب بوده و خوشبختانه با حضور سرمربی کره ای کشورمان برنامه ریزی خوبی برای این اردو انجام شد به طوریکه موفق شدیم برای اولین بار با تیم ملی کره تمرین مشترک برپا کنیم و حتی توانسیم با نفراتی که قطعا قهرمان مسابقات بازیهای دوحه هستند روبرو شویم و در نهایت نیز تجربیات خوبی بدست آوردیم.

عرب عامری افزود: ما دراین مدت چندین برنامه تمرینی را با دو دانشگاه ورزشی کوآن و کیونگ که ویژه تکواندو هستند برگزار کردیم. این برنامه ها برای از بین بردن ترس موجود در بین ورزشکاران دختر ما ازغول جهان تکواندو بسیار خوب بود بالاخص اینکه این موقعیت فرصت بسیار خوبی برای تمرین دو ورزشکار سنگین وزن ما بود چون این دونفر یعنی مهروز ساعی و افسانه شیخی حریف تمرینی خوبی در ایران نداشتند.

وی درپایان با بیان اینکه ما از وضعیت سرمربی کره ای تیم ملی راضی هستیم، گفت: ما از ابتدا هم قول مدال نداده ایم و باز هم می گویم که تکرار مدال برنز بازیهای دور قبل برای ما سخت است تمام کشورهای قاره آسیا دررشته تکواندو سرمایه گذاری فراوانی کرده اند ، هرچند شرایط ما نسبت به قبل بهبود یافته اما برای رسیدن به آنها باید برنامه ریزی بیشتری انجام دهیم .

کد مطلب 410619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه