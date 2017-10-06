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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۴

حجت الاسلام ناطق نوری با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد

حجت الاسلام ناطق نوری با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد

مشهد- حجت الاسلام ناطق نوری با حضور در دفتر تولیت آستان قدس رضوی با حجت الاسلام رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری بعدازظهر جمعه پس از زیارت بارگاه منور رضوی با حجت الاسلام رئیسی دیدار و گفتگو کرد. 

در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند.

کد مطلب 4106192

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