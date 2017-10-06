حجت الاسلام ناطق نوری با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری بعدازظهر جمعه پس از زیارت بارگاه منور رضوی با حجت الاسلام رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند.
مشهد- حجت الاسلام ناطق نوری با حضور در دفتر تولیت آستان قدس رضوی با حجت الاسلام رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری بعدازظهر جمعه پس از زیارت بارگاه منور رضوی با حجت الاسلام رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند.
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