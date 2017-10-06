حمایت از نگهداری سالمندان در منازل

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی جمعه بعدازظهر در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری سالمندان در بردسکن اظهارکرد: دولت به ازای هر سالمند یارانه هایی را به مراکز نگهداری این افراد پرداخت می کند.

وی افزود: اگرچه این گونه مراکز با کمک خیران نیز اداره می شود اما دولت نیز یارانه ای را به این مراکز اختصاص می دهد.

وزیر کار عنوان کرد: استراتژی وزارت کار براین است که معلولین و یا سالمندان در خانه نگهداری شوند و خانواده هایی که به لحاظ مالی ناتوان هستند تلاش می شود هزینه نگهداری سالمند را به عنوان پرستار به سرپرست آن سالمند هر ماه پرداخت کند.

وی با مجوز تاسیس درمانگاه تامین اجتماعی در بردسکن موافقت کرد و گفت: با پیگیری های نماینده مردم در مجلس و مسئولان شهرستان این پروژه در سال ۹۷ دارای ردیف بودجه خواهد شد.

ربیعی همچنین با راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در شهر انابد نیز موافقت کرد و گفت: تمامی درخواست های مسئولان منطقه را با نظر مثبت پیگیری و کمک مدنظر توسط سازمان های مربوطه ارائه خواهد شد.