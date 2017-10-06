به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بر ادامه تحریم های این کشور علیه کوبا و ونزوئلا تاکید کرد. وی طی سخنانی در کاخ سفید مدعی شد تلاش دولتش، تامین آینده ای سرشار از صلح و امنیت برای شهروندان آمریکایی است.

ترامپ در سخنانی مضحک تاکید کرد دولتش در راستای ایجاد آینده ای روشن برای مردم آمریکا تصمیمات قاطعی را در خصوص برخی کشورها اتخاذ کرده و تصمیم گرفته در کنار مردم کشورهای کوبا و ونزوئلا بایستد.

به ادعای ترامپ تا زمانی که دولت های این دو کشور به سرکوب مردم و نقض حقوق آنها می پردازند، تحریم های آمریکا علیه آنان نیز پا برجا خواهد بود.

وی با بیان این که کمونیسم شکست خورده و آینده متعلق به آزادی است گفت: ما در کنار مردم ونزوئلا هستیم که به علت حکومت سوسیالیستی مادورو، متحمل رنج و عذاب هستند.