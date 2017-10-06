آمریکا فروش سامانه موشکی تاد به عربستان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تصمیم واشنگتن برای فروش سامانه موشکی تاد به عربستان سعودی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار مورد تصویب وزارت خارجه این کشور قرار گرفته است.

اواخر اردیبهشت ماه و در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادهایی به ارزش ۳۶۰ میلیارد دلار به امضاء مقامات دو کشور رسید.

این توافق برای مدت ۱۰ سال بوده و بخشی از آن با ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار بود که به صورت آنی و در جریان همین سفر عملیاتی شد.

گفتنی است بعد ها این اقدام از سوی کاخ سفید با عبارت «توسعه چشمگیر روابط امنیتی» میان دو کشور مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت.