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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰:۲۰

درخواست عراق از ایران و ترکیه برای بستن مرزها با اقلیم کردستان

درخواست عراق از ایران و ترکیه برای بستن مرزها با اقلیم کردستان

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که یادداشتی رسمی به ایران و ترکیه برای بستن همه مرزها و توقف تعاملات تجاری با اقلیم کردستان در اختیار سفارتخانه های این کشورها قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، احمد محجوب سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد: بیش از یک هفته پیش وزارت خارجه یادداشتی رسمی به سفارتخانه های ترکیه و ایران در بغداد در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان ارسال شد.

طبق این بیانیه، از دولت های ایران و ترکیه خوسته شده است که تمام منافذ مرزی خود را با اقلیم کردستان ببندند.

سخنگوی وزارت خارجه عراق افزود: این وزارتخانه همچنین خواستار توقف همه معاملات تجاری علی الخصوص صادرات و فروش نفت با اقلیم کردستان شد و خواسته شده است که در این پرونده تنها با دولت مرکزی تعامل شود.

محجوب بر ضرورت تعامل دو کشور ایران و ترکیه با مسئولان دولت فدرال بر اساس حسن هم جواری، احترام به حاکمیت ملی، تقویت همکاری های دو جانبه و مقابله با تهدیدهای مشترک تاکید کرد.

بر همین اساس حیدر العبادی نخست وزیر عراق 27 سپتامبر 2017 بر حاکمیت دولت مرکزی بر همه مناطق اقلیم کردستان بر مبنای قانون اساسی این کشور تاکید کرد.

کد مطلب 4106214

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