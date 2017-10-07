علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی کشتی استانهمدان اظهار داشت: مسابقات کشتی انتخابی بزرگسالان استانهمدان امسال با نامگذاری اولین یادواره سردار شهید حسین همدانی در سالن فردوسی همدان برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ مهرماه در سالن فردوسی همدان برگزار خواهد شد و تماشای این مسابقات برای عموم رایگان است.
رئیس هیئت کشتی استانهمدان با اشاره به برنامههای آینده هیئت کشتی استانهمدان بیان کرد: استعدادیابی، توجه به تیمهای پایه و پشتوانهسازی برای تیمهای بزرگسالان کشتی همدان از اهم برنامههای بلندمدت هیئت کشتی استانهمدان است.
رحیمی فر عنوان کرد: برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیمهای قدرتمند استانهای کشور در دستور کار است.
وی با اشاره به سایر برنامهها بیان کرد: از دیگر برنامههای هیئت کشتی ارتقا سطح دانش مربیان، داوران و کشتی گیران استانهمدان با برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی است.
رئیس هیئت کشتی استانهمدان عنوان کرد: همچنین باید زیرساختهای هیئت کشتی استانهمدان در شان این رشته ورزشی شود.
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