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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان:

مسابقات انتخابی کشتی استان‌همدان برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی کشتی استان‌همدان برگزار می‌شود

همدان - رئیس هیئت کشتی استان‌همدان گفت: مسابقات کشتی انتخابی بزرگ‌سالان استان‌همدان، یادواره سردار شهید حسین همدانی در سالن فردوسی همدان برگزار می‌شود.

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی کشتی استان‌همدان اظهار داشت: مسابقات کشتی انتخابی بزرگ‌سالان استان‌همدان امسال با نام‌گذاری اولین یادواره سردار شهید حسین همدانی در سالن فردوسی همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ مهرماه در سالن فردوسی همدان برگزار خواهد شد و تماشای این مسابقات برای عموم رایگان است.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان با اشاره به برنامه‌های آینده هیئت کشتی استان‌همدان بیان کرد: استعدادیابی، توجه به تیم‌های پایه و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های بزرگ‌سالان کشتی همدان از اهم برنامه‌های بلندمدت هیئت کشتی استان‌همدان است.

رحیمی فر عنوان کرد: برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های قدرتمند استان‌های کشور در دستور کار است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌ها بیان کرد: از دیگر برنامه‌های هیئت کشتی ارتقا سطح دانش مربیان، داوران و کشتی گیران استان‌همدان با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی است.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان عنوان کرد: همچنین باید زیرساخت‌های هیئت کشتی استان‌همدان در شان این رشته ورزشی شود.

کد مطلب 4106218

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