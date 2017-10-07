برخورد مینی بوس کارگران با کامیون در ساوه/ ۱۰نفر مصدوم شدند

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه حدود ساعت شش صبح امروز(شنبه) بر اثر برخورد مینی بوس حامل کارگران یکی از شرکت های شهرک صنعتی کاوه و یک دستگاه کامیون در جاده قدیم ساوه تهران، ورودی اول شهر صنعتی اتفاق افتاد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: پس از اطلاع رسانی موضوع بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس شهر صنعتی کاوه و نیروهای اورژانس شهری ساوه برای کمک رسانی در محل تصادف حاضر شدند.

عزیزی بیان کرد: این تصادف خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما ده مصدوم برجای گذاشت که تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات درمان پیش بیمارستانی به بیمارستان مدرس ساوه انتقال یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: این مینی بوس حامل کارگران شرکت فنرسازی خاور ساوه بود و خوشبختانه هیچ یک از مصدومان حادثه در وضعیت وخیم قرار ندارند.

وی با اشاره به دیگر سوانح جاده ای در محورهای ساوه طی ساعات اخیر، عنوان کرد: بامداد امروز بر اثر برخورد یک اتوبوس، یک نیسان و یک پراید با هم در کیلومتر ۲۷ اتوبان ساوه- همدان، چهار نفر مصدوم و توسط نیروهای امدادی اورژانس پایگاه های غرق آباد و سیلیجرد به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه ادامه داد: همچنین در حادثه دیگری که بامداد امروز بر اثر واژگونی خودروی سواری دنا در جاده ساوه - بوئین زهرا به وقوع پیوست، پنج مصدوم بر جای ماند که مجروحان توسط نیروهای امدادی اورژانس امانیه و هلال احمر رنگرز، بعد از انجام اقدامات درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان مدرس ساوه انتقال یافتند.

عزیزی تصریح کرد: طی دو روز گذشته، ۹سانحه رانندگی جاده ای با مجموعا ۳۴ مصدوم در محورهای شهرستان ساوه رخ داده است.