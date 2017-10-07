نقش نیروی انتظامی در مباحث فرهنگی تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار صبح شنبه در صبحگاه مشترک هفته ناجا افزود: امنیت امروز کشور نتیجه رشادت های شهدایی است که ادامه دهنده راه امام حسین(ع) بودند.

وی ادامه داد: در جامعه بالاترین نعمت، امنیت است و آموزه های دینی نیز قبل پرداختن به هر موضوعی به امنیت اشاره می کند و شاکریم که در پرتوی بصیرت و آگاهی باعث این نعمت الهی شدند.

استاندار فارس تصریح کرد: این امنیت باعث شده که زمینه خدمت گذاری محیا شود.

تبادار افزود: کارکرد نیروی انتظامی تنها مسلحانه نیست بلکه نگاه های اجتماعی تاثیرگذار است و این نگاه کارشناسی به آسیب های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: کار کرد نیروی اجتماعی در پهنه اجتماعی بسیار وسیع است که رعایت قانون و قانون مداری در اولویت و شاخص است.

استاندار فارس تاکید کرد: رعایت قانون، اخلاق مداری و... اولویت پلیس باشد و مظلوم از دیدن پلیس خوشحال و خلافکاران احساس ترس کنند.

تبادار افزود: امروز مهمترین موضوع معیشت و اقتصاد استان است و به طور حتم ما در استان در مقابل امنیت و آرامشی که شما ایجاد کرده اید به خصوص در بحث اشتغال تلاش می کنم.

در ادامه این مراسم از سردار سیروس سجادیان فرمانده سابق نیروی انتظامی استان فارس نیز تقدیر شد.