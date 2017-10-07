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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۷:۴۹

استاندار هرمزگان:

امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان مثال زدنی است

امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان مثال زدنی است

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان مثال زدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح شنبه در مراسم صبحگاه نیروهای مسلح که در صبحگاه فرماندهی انتظای هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: پلیس هم همچون سایر نیروهای مسلح در امنیت کشور تاثیرگذار هستند و با رشادتها در مقابل ناامنی ها و برهم زنندگان امنیت کشور ایستاده اند و هیچگونه اغماضی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه تامین امنیت کشور نیازمند مشارکت مردم است، عنوان کرد: باید تلاش کنیم در چهارچوب قانون و با رعایت حق مردم امینت را در جامعه گسترده کنیم. در جوامع دیگر فقط شعار حفظ حقوق مردم را سر می دهند و در تمامی امور مردم دخالت می کنند. جمهوری اسلامی ایران حقوق مردم و حتی حقوق متهم را هم رعایت می کند و بر خود رعایت این حقوق را واجب می داند.

همتی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در جهت توسعه و سازندگی حرکت کنیم در بستر آرامش، امنیت و قانون می توان قدمهای محکم توسعه را برداشت. امنیتی که امروز در جمهوری اسلامی داریم به لطف رشادتهای تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشور است و این امنیت در جهان مثال زدنی است.

شهدای حرم به خصوص شهید حججی با صلابت در مقابل دشمنان ایستاد و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد. نیروهای مسلح خود را فرزندان انقلاب و گوش به فرمان مقام معظم رهبری می دانند.

کد مطلب 4106233

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