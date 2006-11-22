شخصیت و جایگاه زن در سنت و سیره نبوی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر هدف از برگزاری این همایش معرفی حضرت محمد(ص) به عنوان مطلوب ترین الگو در رفتار با زنان حتی در جامعه کنونی، به تصویر کشیدن جایگاه واقعی زن در سیره و سنت پیامبر(ص)، اصلاح باورهای غلط در اندیشه سنتی، الگوبرداری از سیره رسول اکرم(ص) برای هدایت جوامع امروزی است.

برگزار کنندگان نخسیتن همایش شخصیت و جایگاه زن در سنت و سیره نبوی در نظر دارند طی این همایش به تشویق و ترغیب زنان به ویژه طلاب و دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی پرداخته تا با تحقیق و پژوهش جایگاه اسلامی امروز را با الگوهای برجسته اسلامی تطبیق دهند.

سیره اخلاقی تربیتی پیامبر(ص) با زنان، تحلیل و بررسی سیره و سنت پیامبر با قرآن، شیوه رفتاری پیامبر با زنان بی سرپرست، شیوه رفتاری پیامبر(ص) با زنان جوان، شیوه تعامل پیامبر(ص) در خانه و برخورد با همسران ( شخصیت و جایگاه زن به عنوان همسر از دیدگاه حضرت) برخی محورهایی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

این همایش در بخش دیگر دیدگاه پیامبر را درباره ارزش مادر و مادری، تطبیق آیات خاص زنان ، زن و حضور سیاسی وی ، زن و حکومت و قضاوت، نقش زن در کنترل سبد اقتصادی خانواده، حضور اجتماعی زن در شرایط آن، نقش زن به عنوان مصلح و مبلغ دینی تبیین می کند.

بررسی شبهات مربوط به پیامبر وزنان در اینترنت و پاسخ علمی به آن و روایت داستانهای مستند پیامبر (ص) در رابطه با زنان نیز در این همایش مورد توجه قرار می گیرد.