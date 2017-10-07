انجام ۱۱۰ هزار عملیات پلیس در استان کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، سردار مسعود خرم نیا امروز شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان در سنندج گفت: این صبحگاه با حضور یگان های نیروهای مسلح در مرکزاستان برگزار شده که این مهم نشان از وحدت، انسجام،توان و اقتدار نیروهای مسلح در این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته نیروی انتظامی، پلیس برای امنیت و امنیت برای همه اعلام شده است، عنوان کرد: کارکنان و مجاهدین فی سبیل الله در انتظامی استان با تلاش شبانه روزی و تاسی از رهنمود های رهبرمعظم انقلاب و فرمانده معزز کل قوا درصدد تامین و توسعه امنیت عمومی در این منطقه هستند.

وی بیان کرد: سپاه، اداره کل اطلاعات، تشکیلات قضایی، مسئولان و مردم استان کردستان همواره از نیروی انتظامی حمایت و پشتیبانی کرده و می کنند و این مهم مایه آرامش و امنیت در منطقه است.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به مشارکت و همراهی مردم در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار، ادامه داد: مردم خود نظم و امنیت آفرین هستند و با نیروهای مسلح و مسئولان استان در ارتباط با برقراری امنیت مشارکت دارند.

سردار خرم نیا با اشاره به اینکه امنیت هدیه و پاداش خداوند متعال به مجاهدین در راه خدا و مردم است،اضافه کرد: همه باید پاسدار و حافظ امنیت کنونی کشورمان باشیم و قدر آن را بدانیم.

وی بیان کرد: مردم کردستان در ۶ ماهه نخست امسال ۱۹۰ هزار تماس تلفنی با یگان های پلیس استان گرفتند که بخش زیادی از آن مربوط به مشارکت در امر امنیت بوده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به دنبال تماس های مردمی در استان کردستان، عنوان کرد: در این مدت ۱۱۰ هزار عملیات پلیس در استان در راستای ارتقای امنیت و پاسخ دادن به مطالبات مردمی انجام داده است.

فرمانده انتظامی کردستان از افزایش ۱۸ درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان خبر داد و ادامه داد: ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در نیمه نخست امسال ۷۴۰ میلیارد ریال بوده که بخشی از فعالیت های این حوزه در راستای تحقق شعار سال بوده است.

سردار خرم نیا با اشاره به کاهش یک درصدی سرقت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته گفت: ۸۷ درصد از جرایم و سرقت ها کشف شدند و ۱۳ درصد باقی مانده هک تا پایان سال کشف خواهند شد.

وی عنوان کرد: ۹۷ درصد جرایم حوزه فضای مجازی هم از ابتدای امسال تاکنون کشف شده است و این مهم به عنوان یکی از اولویت های اصلی فرماندهی انتظامی کردستان در دستور کار قرار دارد.