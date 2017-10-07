آمانو: تفاوتی میان اماکن نظامی و غیرنظامی ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با «لس آنجلس تایمر» از توافق هسته ای ایران دفاع کرد و گفت: نگرانی از بابت تسلیحات هسته ای، مانع از بذل توجه کافی به جنبه‌های مثبت انرژی اتمی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد از بابت زیر سوال بردن توانایی آژانس به نظارت بر برنامه هسته ای ایران، ناامید است گفت: ما سازمانی فنی هستیم و من مسئولیت هایم را مطابق با قانون و پادمان‌های استاندارد آژانس انجام می دهم. ما فقط به شیوه ای بی طرف، هدفمند و حرفه ای به تداوم نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته ای ایران می پردازیم و هرچه هم اتفاق بیفتد به کار خود ادامه می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آژانس بر سایت های نظامی ایران نیز نظارت دارد، گفت: وقتی احساس نیاز کنیم، به دنبال دسترسی به این مکان‌ها هم می رویم. فرقی میان اماکن نظامی و غیرنظامی قائل نمی شویم. اما درباره جزئیات اماکنی که می رویم گفتگو نمی کنیم.

به گفته مقامات ایران، سایت های نظامی غیر قابل دسترسی هستند، حال آنکه آژانس می گوید این مسئله مشکل ساز نخواهد بود. آمانو در این باره توضیح داد: ما اظهارنظرهای زیادی نه تنها از سوی ایران بلکه از سوی دیگر کشورها می شنویم. اما کار ما تجزیه و تحلیل حقایق است. حقایق هم به معنی مواد هسته ای و تاسیساتی است که به مواد هسته ای مربوط باشند. کاربرد و هدف آژانس بین المللی انرژی اتمی تجزیه و تحلیل اظهارنظرها نیست.

وی ادامه داد: آژانس تا کنون ۷ گزارش درباره تطابق ایران با توافق هسته ای ارائه داده است اما منتقدین می گویند ما خیلی درباره ایران نرمش به خرج داده ایم و جزئیات کافی ارائه نمی دهیم. اطلاعاتی که از سوی بازرسین آژانس جمع آوری می شود باید محرمانه بماند. این منقدین شاکی هستند که به اطلاعات ایران دسترسی ندارند حال آنکه آنها به اطلاعات آلمان، ژاپن، کنیا یا هر جای دیگری هم دسترسی ندارند. مردم به پزشک هم که مراجعه می کنند با این علم می روند که وی قرار نیست اطلاعات حساس را با آنها در میان بگذارد.

آمانو در پاسخ به این ادعا که اختیار تصمیم گیری درباره آنچه که فاش می شود با آژانس است و این نهاد می تواند برای ساکت کردن منتقدین اطلاعات بیشتری را فاش کند، گفت: اختیار وقتی معنی می‏‎دهد که دلایل خوبی داشته باشم. به معنای آن نیست که من به عنوان مدیرکل می توانم هرکار که دوست دارم، انجام دهم. بله اگر پای نگرانی از بابت نقض توافق در میان باشد یا قطعنامه شورای امنیت ایجاب کند، می توانم این کار را انجام دهم. اما این طور نیست که بعضی کشورها اطلاعات بیشتری طلب کنند و من هم بگویم «حالا بگذار کمی بیشتر یا حتی کمتراطلاعات بدهیم».

در پاسخ به این سوال که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان اعمال فشار بیشتر بر ایران باشد، آیا احتمال کاهش دسترسی آژانس به سایت های فعلی، وجود دارد، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: پیش‎بینی آنکه چه پیش می‎آید دشوار است. از آنجا که ما سازمانی فنی هستیم، حدس و گمان معنایی برایمان ندارد. ما دوربین، تجهیزات الکترونیکی و بازرس داریم و در عین حال بی طرف هستیم و بر پایه حقیقت قضاوت می کنیم و امتیاز آژانس هم در همین موارد است.