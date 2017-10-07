۳ تن مواد مخدر «گل» در استان قزوین کشف شد

سردار مهدی محمودی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر از انهدام یک باند مواد مخدر در استان خبرداد و اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اطلاع از فعالیت یک باند توزیع مواد مخدر «گل» در حجم بسیار بالا در یکی از شهرستانهای استان موضوع را در دستور کار پلیسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در اقدامات انجام شده با اطلاعات مشترک اداره پلیس فتای مواد مخدر نیروی انتطامی و پلیس استان قزوین، محل نگهداری مواد مخدر در یکی از باغات روستاهای یکی از شهرستانهای استان مورد شناسایی قرار گرفت.

سردار محمودی تصریح کرد: ماموران پلیس با تلاش قضایی در اقدامی غافل گیرانه محل فعالیت این باند و انبار نگهداری مواد مخدر را مورد بازرسی قرار دادند و موفق شدند ۳ تن مواد مخدر از نوع «گل» را کشف و ضبط کنند.

وی اضافه کرد: اعضاء باند مواد مخدر با مشاهده پلیس سعی در فرار از دست قانون را داشتند که با تعقیب و گریز ماموران و شلیک چند تیر سه نفر از اعضاء باند دستیگیر شدند و با دریافت نیابت قضایی عامل اصلی هم در یکی از استانهای کشور دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین یادآورشد: مواد مخدر مکشوفه با حضور رئیس دادگاه و داوری بخش مربوط امحا شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک و تخلف مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا ضمن برخورد قاطع پلیس زمینه امنیت بیشتر در استان فراهم شود.