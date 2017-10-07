  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۳

با موافقت وزارت راه و شهرسازی؛

۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود

۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود

بجنورد- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با موافقت وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن شیروان-بجنورد-اسفراین-سبزوار(نقاب) در ردیف تخصیص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی درسال ۹۷ قرارگرفت.

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که از قبل انجام‌شده بود، مقرر شد شیروان از پروژه راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان منفصل و به خط ریلی شیروان-بجنورد-اسفراین-سبزوار(نقاب) متصل شود.

عزیزی تصریح کرد: با طی تمام مراحل اداری و با پیگیری‌های مجدد که در خصوص اعمال ماده ۲۳ صورت گرفت، با این طرح در وزارت راه و شهرسازی موافقت شد.

وی گفت: با نامه وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه‌وبودجه، طرح خط ریلی در مسیر شیروان-بجنورد-اسفراین-سبزوار(نقاب) برای آغاز عملیات اجرایی در ردیف تخصیص بودجه در سال ۹۷ قرار گرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اتصال سه شهر اصلی خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری ازجمله اهدافی است که با اجرای این طرح محقق می‌شود.

کد مطلب 4106276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها