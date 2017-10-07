عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که از قبل انجام‌شده بود، مقرر شد شیروان از پروژه راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان منفصل و به خط ریلی شیروان-بجنورد-اسفراین-سبزوار(نقاب) متصل شود.

عزیزی تصریح کرد: با طی تمام مراحل اداری و با پیگیری‌های مجدد که در خصوص اعمال ماده ۲۳ صورت گرفت، با این طرح در وزارت راه و شهرسازی موافقت شد.

وی گفت: با نامه وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه‌وبودجه، طرح خط ریلی در مسیر شیروان-بجنورد-اسفراین-سبزوار(نقاب) برای آغاز عملیات اجرایی در ردیف تخصیص بودجه در سال ۹۷ قرار گرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اتصال سه شهر اصلی خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری ازجمله اهدافی است که با اجرای این طرح محقق می‌شود.