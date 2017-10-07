۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهران به کشت کلزا اختصاص یافت

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشت کلزا چند سالی است که در شهرستان مهران رونق گرفته است چراکه کشت این محصول به از چند بخش برای شهرستان و کشاورزی استان حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: هم اکنون استان ایلام دارای رتبه ششم در بخش کشت کلزا در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بیش از یک هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر پوشش کشت کلزا قرار گرفته است.

عارف با اشاره به اینکه هم اکنون کشت کلزا در اراضی آبی بخش مرکزی شهرستان مهران آغاز شده است، گفت: تاکنون ۱۲ تن بذر گواهی شده و بیش از ۳۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: ببیش از یک هزار و ۴۰۰ هکتار قرار داد کشت با کشاورزان برای کاشت کلزا منعقد شده است.