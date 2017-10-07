ایران به مرکز دوستی و برادری برای مردم جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگارمهر، ماموستا فایق رستمی امروز شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان در سنندج گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران با همراهی نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت و بسیج مردمی کشتی انقلاب را از امواج پر تلاطم رهایی و به ساحل آرامش رساندند.

وی عنوان کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس با تاسی از مکتب عشق،محبت و فداکاری عاشورا جان خود را در راه مملکت خود فدا کردند تا درخت ثمردار امنیت،آسایش و آرامش و حفاظت از کشورمان همواره برقرار و پایدار باشد.

وی عنوان کرد: امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی با قاطعیت، بصیرت، شجاعت و درایت در برابر تمام توطئه ها،مکر و حیله دشمنان ایستادند تا دست نامحرم به آب و خاک سرزمینمان نرسد.

وی اظهار داشت: به دلیل همین قاطعیت بود که ارتش، دانشمندان و مردم ما توانستند به اوج قله پیروزی دست پیدا کنند.



نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان ادامه داد: در سایه همین اقتدار و بصیرت رهبری کشورما توانسته در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته کند و ایران اسلامی به مرکز امنیت و آسایش در منطقه تبدیل شود.

ماموستا رستمی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی کشورمان در تمامی میادین و عرصه ها حضور گسترده داشتند.گفت: نیروی انتظامی دانشگاه نظم،تربیت، تعلیم، فداکاری و ایثار برگرفته ازمکتب عشق اهل بیت (ع) است.

وی اضافه کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در راستای برقراری و حفظ امنیت، آسایش و آرامش مردم شب و روز را نمی شناسند و همواره در این حوزه مشغول خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه هستند.

وی با بیان اینکه خداوندمتعال در قرآن کریم بزرگترین نعمت در دنیا را امنیت و آسایش عنوان کرده است، افزود: امروز امنیت موجود کشور ما در تمام دنیا در سایه تلاش و فداکاری و ایثار نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی بی نظیر است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه دشمنان همواره درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان هستند، اظهارداشت: متاسفانه برخی از سران ممالک اسلامی به نیرنگ و حیله دشمنان اسلام که برای غارت این ممالک است،توجهی نکردند.

ماموستا رستمی اضافه کرد: خوشبختانه اکنون ایران اسلامی به مرکز محبت، دوستی و برادری با تمام مردم جهان تبدیل شده است و این از بصیرت رهبری و فداکاری و عزم نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت مردمی حاصل شده است.

وی عنوان کرد: در برهه کنونی همه ما باید برای ایجاد اشتغال، تامین نیاز محرومان و رفع بیکاری تلاش کنیم و توجه به این مسائل یکی از نیازهای اصلی در استان کردستان به شمار می رود.