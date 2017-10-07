سردرد هفتمین علت ناتوانی مردم دنیا/ضرورت افزایش آگاهی افراد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصوره تقا در آستانه برگزاری پنجمین کنگره سردرد و اولین کنگره بین المللی سردرد و درد، اظهارداشت: این کنگره ۱۹ تا ۲۱ مهر ۹۶ با موضوعات مختلف و مرتبط با سردرد با حضور صاحبنظران و اساتید این حوزه برگزار می‌شود.

وی به ناتوانی‌های ناشی از سردرد اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار جهانی هفتمین علت ناتوانی در زندگی افراد سردرد گزارش شده است و این رتبه حتی پایین‌تر از بسیاری‌ بیماری‌های شایع مغز و اعصاب قرار دارد.

رئیس انجمن سردرد ایران ادامه داد: فردی که دچار سکته مغزی می‌شود اصولا سن بالایی داشته و به دلیل کهولت سن در صورت ناتوانی مدت زیادی دچار ناتوانی نخواهد شد ولی فرد دچار سردرد به دلیل اینکه اغلب سن پایینی دارد باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال با این مشکل دست و پنجه‌ نرم کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: متاسفانه در ایران و کشورهای مشابه چندان به موضوع ناتوانی ناشی از سردرد توجه نشده و به دلیل اینکه شکل ظاهری و حرکت فرد تغییری ندارد، ناتوانی ناشی از سردرد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مسئولین به موضوع ناتوانی ناشی از سردرد گفت: افراد برای رفع این مشکل اغلب به صورت خوددرمانی اقدام به مصرف مسکن برای رهایی از این مشکل می کنند و مصرف این دارو برای مدت‌های طولانی و مداوم عوارضی را برای فرد به همراه خواهد داشت حتی گاهی فرد برای رهایی از این مشکل در حالت‌های شدید روی به مصرف مواد مخدر می‌آورد.

تقا خاطرنشان کرد: مسئولان حوزه بهداشت و درمان باید به این مسئله توجه کنند و این موضوع نیز توسط رسانه‌ها اطلاع رسانی شود تا ارتقاء آگاهی مردم نسبت به موضوع سردرد و ناتوانی‌های ناشی از آن را شاهد باشیم. همچنین برگزاری هفته آگاهی دادن به مردم نسبت به سردرد می‌تواند در این راستا تاثیر گذار باشد.