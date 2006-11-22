بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت در جلسه علنی امروز توسط سودانی نماینده اهواز و نایب اول کمیسیون انرژی مجلس قرائت شد که به دلیل کمبود وقت ادامه قرائت آن به جلسه بعد موکول شد.

همچنین، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول قرائت شد.

بر این اساس، سئوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد از وزیر آموزش وپروش در خصوص عملکرد ضعیف وزیر آموزش و پرورش در خصوص علمکرد ضعیف وزیر و سئوال ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل از وزیر آموزش و پرورش در خصوص اقدامات وزارتخانه درجهت تحقق احقاق حقوق فرهنگیان در ابعاد مختلف اعم از مطالبات ارتقای مناصب اداری به مدیریتی و آموزشی اعلام وصول شد.

همچنین انصراف سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران از طرح سئوال خود از وزیر اطلاعات در خصوص ضعف اطلاعاتی در شهرستان ماکو و دخالت در کار نیروهای انتظامی با توجه به حل مشکلات اعلام وصول شد.

همچنین انصراف محمود رضا حسنوند نماینده سلسله و دلفانی از طرح سئوال خود از وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص علل تعلل در تکمیل پروژه بیمارستانی 64 تخت خوابی شهرستان اشتر با توجه به قول مساعد وزیر اعلام وصول شد.

انصراف محمودرضا حسنوند نماینده سلسله و دلفان از طرح سئوال خود از وزیر جهاد وکشاورزی در خصوص علل عدم تحقق اهداف وزارتخانه در تامین گندم و صادرات آن طبق برنامه با توجه به توضیحات وزیر اعلام وصول شد.

همچنین سید محمدمهدی پور فاطمی و سید عبدالمجید شجاع نمایندگان دشتی، تنگستان و دشتستان از طرح سئوال خود از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص معیارهای گزینش مدیران در وزارتخانه به خصوص در استان بوشهر با توجه به توضیحات وزیر اعلام وصول شد

حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از حد نصاب افتادن جلسه علنی امروز را چندین بار تذکر داد و با هنر که پس از حداد عادل ریاست جلسه را به عهده گرفت نیز مدام نسبت به این بی نظمی نمایندگان تذکر داد و از آنان خواست تا صحن را ترک نکنند.

محمدرضا باهنر ریاست جلسه علنی امروز در پایان جلسه اعلام کردک به علت حضور 90 تن از نمایندگان عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در محل ماموریت خود مجلس روز یکشنبه جلسه علنی نخواهد داشت و جلسه بعدی مجلس از روز سه شنبه هفته آتی خواهد بود.