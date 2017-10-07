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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۴

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای مهران خبر داد:

ارائه اینترنت وای فای رایگان در مرز مهران برای زائران اربعین

ارائه اینترنت وای فای رایگان در مرز مهران برای زائران اربعین

ایلام-مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای مهران از ارائه اینترنت وای فای رایگان در مرز مهران برای زائران اربعین خبر داد.

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال امکانات خوبی در پایانه مرزی مهران در بخش های مختلف برای زائران اربعین پیش بینی شده است.

وی گفت: علاوه بر بحث تامین آب پایانه مرزی مهران، توسعه زیرساخت های ارتباطی از جمله اینترنت رایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

قاسمی عنوان کرد: زمینه لازم برای برقراری ارتباط از مسیر مهران تامین شده است و زائران در کل مسیر پایانه و محورهای مواصلاتی مهران از اینترنت رایگان برخوردار می شوند.

وی افزود: از اوایل آبان ماه تا پایان اربعین با همکاری راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل مخابرات وای فای رایگان در محورهای مواصلاتی و شهر مهران تا پایانه برقرار می شود.

کد مطلب 4106316

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