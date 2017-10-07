علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای نخستین بار در مرکز تامیناجتماعی استان زنجان چهار مفصل زانو به صورت همزمان با مفصل مصنوعی تعویض شد، اظهار کرد: هر عمل تعویض مفصل حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و ۲۰ دقیقه زمان میبرد و این بیماران آرتروز شدید داشت.
وی ادامه داد: در این زمینه عمل جراحی میتواند زندگی این افراد را نجات داده و موجب تحرک بیشتر زانو شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: خودداری از عمل تعویض مفصل در آرتروز شدید منتج به اختلال در راه رفتن بیمار میشود و در واقع تعویض مفصل زانو با مفصل طبیعی برای بیمارانی که از آرتروز شدید رنج میبرند حکم نجات را دارد و بیماران بعد از حدود یک ماه به راحتی میتوانند راه بروند.
محمدی تاکید کرد: عمل تعویض مفصل جزو عملهایی است که به تکنیک بالایی نیاز دارد و تجهیزات و هزینه زیادی می خواهد و این عمل از سه سال پیش در بیمارستان امام حسین (ع) انجام میشود.
وی تصریح کرد: آرتروز معمولا در سنین بالای ۵۰ سال پیشرفت میکند و منجر به زمینگیر شدن افراد میشود و از اینرو تعویض مفصل تنها راه درمان است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی سه سال اخیر ۱۰۰ مفصل طبیعی با مفصل مصنوعی کاملا رایگان بر روی بیماران تعویض شده است.
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