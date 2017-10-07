اعلام جزئیات فراخوان سراسری جذب هیات علمی علوم پزشکی در بهمن ۹۶

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در وزارت بهداشت جلسات متمادی و بیش از ۵ جلسه با سازمان امور اداری و استخدامی داشته ایم و توجیهات لازم را که چه تعداد هیات علمی در گروه های علوم بالینی و علوم پایه نیاز داریم را به اطلاع آنها رسانده ایم. امیدواریم دلایل توجیهی که برای مجوز جذب هیات علمی اعلام کرده ایم، مورد قبول واقع شود.

وی تاکید کرد: آموزش پزشکی یک نیاز جدی است و ما در دانشگاه های علوم پزشکی در گروه های علوم بالینی و علوم پایه نیاز جدی به اعضای هیات علمی داریم. ما خوشبین هستیم که دلایل ما از سوی سازمان امور اداری و استخدامی مورد قبول واقع شود و بتوانیم بر اساس این فراخوان بیش از یک هزار نفر جذب کنیم.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: فراخوان های جذب هیات علمی به ما کمک می کند که بتوانیم برنامه ریزی جدی تری انجام دهیم و نیاز هیات علمی را در دانشگاه های کم برخوردار و گروه های دندانپزشکی، داروسازی و توانبخشی برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجوز لازم به وزارت بهداشت برای جذب اعضای هیات علمی داده شود و بر اساس پیش بینی، بتوانیم سالانه ۱۵۰۰ نفر تا آخر برنامه ششم توسعه جذب کنیم به اهدافی که پیش بینی کردیم، خواهیم رسید و می توانیم نیازهای مان را پوشش دهیم.

حسینی اضافه کرد: آموزش پزشکی به دلیل وجود ۲۰۰ هزار دانشجو و مقاطع مختلف تخصصی و فوق تخصصی و دکتری تخصصی و همچنین به دلیل ضرورت آموزش های تخصصی بالینی و علوم پایه نیاز دارد که کیفیت آن به طور دائم رصد و حفظ شود. حفظ کیفیت آموزش پزشکی موضوعی بوده است که در این جلسات به طور مبسوط درباره آن بحث کردیم و دغدغه خود را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که بتوانیم با مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی، نیاز دانشگاه ها را محقق کنیم.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: جذب بورسیه های دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به دانشگاه ها کمک کرده است که نیازمان در گروه های علوم پایه دانشگاه های کمتر برخوردار تا حد زیادی رفع شود و به دلیل اینکه این افراد در جاهایی که تعیین محل شده اند جذب می شوند، نیاز هیات علمی ما را تا حد زیادی رفع کرده اند.

وی تاکید کرد: با توجه جلسات کارشناسی که داشتیم و با توجه به اهمیت آموزش پزشکی که تضمین کننده سلامت مردم در آینده است، امیدواریم که بتوانیم نیاز هیات علمی را در فراخوان های جذب رفع کنیم.