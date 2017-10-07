  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۴

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه

سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان خبر داد.

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر ۲ روزه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه طی یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ مهر خبر داد.

وی، بازدید از صنایع و آشنایی با ظرفیت‌های موجود به منظور تسهیل در قوانین سرمایه‌گذاری در استان را از اهداف این سفر دو روزه عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از برگزاری نشست‌های تخصصی با بخش خدمات و بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین شرکت در  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را از برنامه‌های سفر ۲ روزه این کمیسیون عنوان کرد.

وی از بازدید اعضای این کمیسیون  از ایران کارخانه ایران خودرو صحنه، شهرک صنعتی «آب باریک» صحنه و صنایع شهرستان سنقر به عنوان دیگر برنامه‌های سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نام برد.

کد مطلب 4106358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها