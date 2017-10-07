سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر ۲ روزه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه طی یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ مهر خبر داد.

وی، بازدید از صنایع و آشنایی با ظرفیت‌های موجود به منظور تسهیل در قوانین سرمایه‌گذاری در استان را از اهداف این سفر دو روزه عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از برگزاری نشست‌های تخصصی با بخش خدمات و بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین شرکت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را از برنامه‌های سفر ۲ روزه این کمیسیون عنوان کرد.

وی از بازدید اعضای این کمیسیون از ایران کارخانه ایران خودرو صحنه، شهرک صنعتی «آب باریک» صحنه و صنایع شهرستان سنقر به عنوان دیگر برنامه‌های سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نام برد.