ارائه سه روش نوین درمان سرطان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد سمیعی دبیر انجمن سرطان ایران گفت: در کنفرانس سرطان غرب آسیا ۲۰۱۷ که از ۹ تا ۱۱ آذر ۹۶ به میزبانی انجمن سرطان ایران و تمام نهادهای علمی و دانشگاهی و انجمن های تخصصی داخل و خارج کشور در تهران برگزار می شود، پیرامون موضوعات مهمی از انکولوژی، سرطان و درمان سرطان بحث خواهیم کرد.

وی افزود: غیر از موارد مهمی که در سرطان شناسی مطرح است، امسال در این کنفرانس مبحث جدیدی به نام روش های نوین درمان سرطان مطرح خواهد شد که از جمله آن روش شیمی درمانی داخل صفاتی HIPEC است.

سمیعی ادامه داد: HIPEC در درمان سرطان های منتشر داخل شکمی یا برخی از مراحل سرطان تخمدان کاربرد دارد. موضوع HIPEC با همکاری سخنرانان داخلی و خارجی و صاحبنظران به بحث گذاشته خواهد شد.

وی عنوان کرد: دومین روش درمانی جدید که در این کنفرانس به آن خواهیم پرداخت، درمان با ذرات اتمی (پروتون تراپی) است. این روش درمانی جزیی از رادیوتراپی یا پرتو درمانی تلقی می شود که متاسفانه در حال حاضر در ایران انجام نمی شود.

سمیعی افزود: سومین روش درمانی نوین جراحی یا تخریب سلول های سرطانی با استفاده از پرتو است که در درمان سرطان های مغز، نخاع، ریه و کبد کاربرد دارد.

دبیر انجمن سرطان ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷۰ مورد سرطان داریم که در بدن انسان کد گذاری شده و همین مقدار سرطان در بدن انسان هر کدام می تواند در حالت ها و موارد مختلف خود را نشان دهند. بنابراین بیش از هزار مورد حالت مختلف سرطان در بدن انسان می توان تصور نمود.

وی افزود: ما با استفاده از تخصص های مختلف تشخیصی و درمانی برخورد با این سرطان ها در مراحل مختلف با تیم چند تخصصی ارتقا واضح داده ایم و در حال حاضر توموری مانند سرطان سینه، معده و روده که در ۲۰ سال گذشته فقط از راه جراحی قابل درمان بود، امروزه با همکاری سه الی چهار تخصص می توانیم نتیجه بهتری از درمان این سرطان ها بگیریم.

سمیعی در پایان گفت: سرطان بار سنگینی بر دوش بشر قرار داده و علاوه بر اینکه سلامت انسان ها را تهدید می کند هزینه و اضطراب هایی را بر کشورها و جوامع مختلف در سراسر جهان تحمیل کرده و تنها با آگاهی دادن به جامعه از مسیر ایجاد بسترهای فرهنگی می توان در پیشگیری از این بیماری موفق بود.