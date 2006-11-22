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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۸

ثبت اختراع واکسن ایدز در اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت

اختراع "درمانگر و سرم و واکسن اچ آی وی (ایدز)" و "نانو تکنولوژی و گیاهان دارویی" در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در گواهی نامه ثبت اختراع شماره 36660 مورخ 1/8/85 اختراع به نام منصور افرازه به ثبت رسیده است که این گواهی نامه از تاریخ مذکور تا 20 سال به موجب قانون اعتبار دارد.

از این مخترع همچنین اختراعات دیگری از قبیل ساخت بیمارستان و مرکز درمانی پرتابل قابل استفاده در شرایط عادی و غیر مترقبه ، میکروسکوپ الکترونیکی با قابلیت نانومتر و نانوانرژی ، دیواره جاذب طول موج زیان آور امواج از جمله موبایل و نانو ذرات از جمله کاربرد در سازه های میراث فرهنگی در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 410637

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