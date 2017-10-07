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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

رئیس محیط زیست پلدختر خبر داد؛

پایش زیستگاه‌های پلدختر برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان

پایش زیستگاه‌های پلدختر برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان

خرم آباد - رئیس اداره محیط زیست پلدختر از انجام گشتهای مشترک در سطح زیستگاه های این شهرستان برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.

امیر محمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه  بهداشت شهرستان پلدختر در خصوص پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گشت های مشترکی با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست، شبکه بهداشت و دامپزشکی شهرستان به منظور پایش زیستگاه های حساس و محل تجمع پرندگان و شناسایی موارد مشکوک در سطح شهرستان انجام شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت زیستگاه های شهرستان مقرر شد این پایش ها به صورت هفتگی و با حضور ادارات مربوطه انجام شود؛ و گزارش این پایش ها در اختیار کارگروه بهداشت شهرستان قرار گیرد.

رئیس اداره محیط زیست پلدخترگفت: این اداره علاوه بر انجام برنامه مشترک ضمن آموزش محیط بانان پاسگاه «تنگ فنی» مبنی بر گزارش موارد مشکوک، برنامه های مدونی برای گشت روزانه در تالابهای این منطقه در نظر گرفته است.   

کد مطلب 4106372

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