به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خراسان شمالی ضمن تسلیت محرم و تبریک هفته نیروی انتظامی داشتن عزت، قدرت و هیبت را سه مقوله شاخص نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: امنیت هر کشوری را نیروهای مسلح آن رقم میزند، از این با بهروز کردن ابزار نظامی باید حرف اول را در جهان بزنیم بهطوریکه دشمن از هیبت و قدرت ایران جرات نگاه نداشته باشد.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: علاوه بر سبزپوشان همه باید برای دفاع از دین، آرمانهای امام راحل و ارزشهای مدافعان و پاسداران سخت تلاش کنیم.
وی به سوره مبارکه الأنفال آیه ۶۰ اشاره و تصریح کرد: خداوند متعال در این آیه میفرماید وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ ... یعنی هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با دشمنان آمادهسازید، ازاینرو نیروهای مسلح ما همیشه باقدرت، بصیرت کامل و دوراندیشی برای حفظ نام اسلامی آمادهباش هستند.
نماینده ولیفقیه در خرسان شمالی افزود: همچنین برای حفظ نظام اسلامی ضرورت دارد دوست و دشمن را از یکدیگر شناخت.
حجتالاسلام یعقوبی بیان کرد: ایران باید بیش از این به لحاظ نظامی قدرتمند شود چراکه پیشرفت نظامی زورگوییها و آرامش دشمن را سلب و همیشه ترس از کشور در دل آنها وجود خواهد داشت.
وی اظهار کرد: شیعه با الگو گرفتن از عاشورا و مکتب حسینی عزتمند زندگی میکند و هیچگاه زیر بار زورگویان نخواهد رفت.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی مطرح کرد: همچنین داشتن ایمان قوی سبب عزت و قدرت نفس میشود و همانند سدی در برابر نفوذ دشمن است.
حجتالاسلام یعقوبی نخستین شاخص نیروهای مسلح را نفوذناپذیری اعلام کرد و افزود: خداوند همچنین در سوره مبارکه الأنفال میفرمایید از تمام قدرت خود استفاده کنید تا دشمن از اقتدار شما بترسد و نتواند نفوذ کند.
وی اضافه کرد: قدرت نظامی هر کشوری سبب میشود دشمن در محاسبات خود آنها را در نظر گیرد ازاینرو همواره اقتدار نیروهای مسلح سبب ترس و دلهره دشمن باشد.
امامجمعه بجنورد تأکید کرد: کسب قدرت و مهارت در برابر تاکتیک دشمنان از ضروریات دیگر است ازاینرو باید ابزار جدید و بهروز داشته باشیم تا دشمن بداند نظام اسلامی برای خون شهدا هزینه میکند.
حجتالاسلام یعقوبی گفت: همچنین نیروهای مسلح باید هیبت داشته باشند بهطوریکه نام او در برابر منافقان و مستکبران لرزه ایجاد کند.
وی اظهار کرد: نیروی انتظامی بااخلاق در کنار کردم هستند و برای حفظ امنیت جلوی میدانداری مفاسدان را گرفت بهطوریکه اوباش قدرت به میدان آمدن را نداشته باشند و مفسدان نتوانند در برابر نظام اظهار وجود کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بر شناسایی عوامل فساد در جامعه تأکید کرد و گفت: از مراکزی که سبب ایجاد گناه و فساد برای جوانان میشود وزندگی و آینده آنان را تباه میکند جلوگیری شود.
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