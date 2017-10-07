به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز شنبه در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود و در مورد اتفاقاتی که در این فدراسیون رخ داده است توضیحاتی ارائه کرد.

مهدی تاج در ابتدای این نشست گفت: رسالت ما ایجاب می کند که هرازچندگاهی نشست های خبری اینگونه بگذاریم و به سوالاتی که در مورد فوتبال وجود دارد پاسخ بدهیم.

وی در مورد باشگاه های بدهکار فوتبال ایران گفت: از چند سال قبل این بحث مطرح شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانینی را لحاظ کرد تا کشورهای عضو بتوانند ورزشگاه های خود را استاندارد کنند. ما در سال ۱۳۹۵ موضوع را جدی تر گرفتیم و زودتر از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا کار را پیش بردیم.

وی ادامه داد: بدهی های ما دو دسته است. یکی بدهی هایی که از گذشته بوده است و یکی هم بدهی هایی که قرار است از این به بعد ایجاد شود. بدهی های گذشته مشکلاتی را برای ما ایجاد می کرد. یکی این بود که بازیکنان زیادی از باشگاه ها و فوتبال ایران طلبکار بودند. دوم اینکه برای حضور در عرصه های بین المللی مکلف هستیم که بدهی ها را پرداخت کنیم.

تاج افزود: اگر این بدهی ها را تسویه نکنیم مثل این است که در مسابقات محلی شرکت کرده ایم. چون نمی توانیم در رویدادهای بین المللی شرکت کنیم و فقط باید خودمان با خودمان بازی کنیم. ما از بهمن سال ۹۵ کار خودمان را جدی گرفتیم و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان را تشکیل دادیم و فیفا و ای اف سی هم این کمیته را تایید کردند. دو وظیفه دارد؛ یکی نظارت بر نقل و انتقالات بین المللی و دوم هم رسیدگی به اختلافات میان بازیکنان و باشگاه ها.

وی با تاکید بر اینکه سیاست فدراسیون ریشه کن کردن مشکلات باشگاه های بدهکار است گفت: لیگ ما در حال حاضر ۱۶ تیم است و اگر در آینده تعداد تیم ها کاسته شد تعجب نکنید چون باشگاه هایی که نتوانند استانداردهای لازم را کسب کنند از دور مسابقات کنار گذاشته خواهند شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: بازیکنان باید از این به بعد براساس عملکرد مالی که داشته اند مالیاتشان را بدهند. اینطور نیست که براساس قرارداد مالیات بدهند بلکه براساس مبلغی که دریافت کرده اند مالیاتشان را پرداخت خواهند کرد. فوتبال ما مثل تاکسی است که ۷۰ درصد رایگان سوار می کند. ما حق پخش تلویزیونی را نمی گیریم اما مجبور مسافرانمان را سوار کنیم.

وی در مورد مشکلاتی که برای حق پخش وجود دارد گفت: ۲۰ سال است که حوزه فوتبال این حرف را تکرار می کند اما نتوانسته است حق خود را بگیرد. اما این بار با ورود مجلس محور قانونی پیدا کرده است و عدم اجرای قانون باید پیگیری شود. اگر در این مرحله پرداخت نشود سازمان لیگ از دوربین هایی که برنامه های محتوایی را تولید می کنند جلوگیری می کنند اما پخش زنده ها ادامه خواهد داشت.

مهدی تاج در مورد نامشخص بودن وضعیت تیم نفت تهران نیز گفت: الان ۳۷۰ پرونده در مورد بازیکنان تشکیل شده است که باید مشکلات همه حل شوند. بازیکنان نفت هم شامل این می شود.

وی در مورد محرومیت مهدی طارمی گفت: براساس پیگیری های فدراسیون این احتمال وجود دارد که میزان محرومیت باشگاه پرسپولیس کم شود. طارمی هم باید به کمیته اخلاق برود و پاسخگو باشد. اگر به کمیته اخلاق نرود قطعا با او برخورد خواهیم کرد. وزیر ورزش هم تاکید کرده است که این موضوع به دقت بررسی شود. ما به رئیس مجمع باشگاه گزارش خواهیم کرد و تصمیم گیری در مورد ایشان است.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که چرا تیم ملی مدیر رسانه ای ندارد گفت: این مشکل در تیم ملی وجود دارد که باید طی چند روز آینده حل شود. قطعا من در چند روز آینده یک نفر را به عنوان مدیر رسانه ای انتخاب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: من مارکار آقاجانیان را به آقای کی روش معرفی کردم تا کنار تیم های پایه باشند. همین امروز تیم نوجوانان ما بازی دارد و امیدواریم بتواند نتیجه بگیرند. هر نتیجه ای بگیرد برای ما قابل احترام است. همین که در جام جهانی هستیم خودش نکته مثبتی است.

مهدی تاج در مورد حضور بامداد میرزایی کنار تیم ملی گفت: ایشان برنامه ریزی هایی را برای تیم ملی انجام می دهد و اردوی روسیه را هم ایشان هماهنگ می کنند. یکسری قراردادها را هم پیگیری می کنند اما مدیر رسانه ای تیم ملی نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مسعود شجاعی گفت: ایشان زحمت زیادی برای تیم ملی کشیده است و در بخشی از موفقیت های تیم ملی ایران سهیم بوده است. کسی هم نگفته است که شجاعی را از تیم ملی حذف کنیم.

وی در مورد برنامه های تیم ملی گفت: ما یک بازی با توگو انجام دادیم و یک بازی هم با روسیه انجام خواهیم داد. در ماه نوامبر هم دو بازی برای تیم ملی پیش بینی خواهیم کرد. اسفندماه هم یک روز فیفا خواهیم داشت که تلاش می کنیم یک یا دو بازی داشته باشیم. هنوز اسم تیم ها مشخص نشده است.

تاج ادامه داد: تا ۱۵ اردیبهشت ماه رقابت های لیگ برتر تمام خواهد شد و اردوی تیم ملی برای حضور در جام جهانی آغاز می شود. ما برای حضور در روسیه می توانیم از ۵۰ نفر استفاده کنیم. کمپ شماره یک تیم ملی در مسکو خواهد بود و کمپ دوم هم ۱۶۰ کیلومتر با مسکو فاصله دارد. البته تصور من این است که کمپ تیم ملی در مسکو انتخاب خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال از ارسال یک نامه از سوی فیفا خبر داد که به صعود تیم های مختلف کشورها به جام جهانی اشاره کرده است و گفت: ما در این بررسی فیفا اول هستیم چرا که همه تیم های ما به جام جهانی صعود کرده اند. در این فهرست که بزودی منتشر می شود تیم های رده های پایه هم لحاظ شده و بررسی دقیقی در مورد کشورها صورت گرفته است. تنها کشوری که پنج تیمش به جام جهانی صعود کرده ایران است.

مهدی تاج در مورد بدهی های باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز گفت: برخی اوقات مجلسی ها اظهار نظرهایی می کنند که برای خود ما عجیب است. ما جلسات زیادی را با مجلس داشته ایم و در مورد مسائل مختلف صحبت کرده ایم. وقتی صحبت از بدهکاری می شود چند تیم مثل ذوب اهن و سپاهان و ... خبری نیست. مشکلی هم برای جذب بازیکن خارجی ندارند. اما وقتی صحبت از بدهی و فیفا و مشکلات مالیاتی می شود چند باشگاه هستند که پیشانی فوتبال هم هستند. باید تلاش کنیم که این مشکلات هم حل شود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد اینکه آیا محرومیت مهدی طارمی باعث محرومیت فوتبال ایران می شود گفت: اصلا اینطور نیست. در نامه ای هم که برای فدراسیون فوتبال آمده است تشکر شده از اقدامات این فدراسیون و از استقلال هم قدردانی شده است. برای بدهی های داخلی هم باید زمان داشته باشیم که بتوانیم این مشکلات را حل کنیم. باید به بازیکنان و باشگاه ها فرصت داده شود تا مشکلات مالی را حل کنیم. باید یاد بگیریم اگر اشتباه کردیم استعفا بدهیم و یا اگر اشتباه کردیم باید عذرخواهی کنیم.

مهدی تاج در مورد جریمه هایی که به خاطر تخلفات فوتبال ایران از سوی فیفا صورت گرفته است گفت: واقعیت این است که من همه جریمه ها را بررسی کرده ام. بالاترین آن مربوط به جواد نکونام در بازی با قطر است. چه موردی از این اتفاق مربوط به فدراسیون فوتبال است؟ انها بازیکنان ما را کتک زدند و اینها هم دفاع کردند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که جریمه شدیم مربوط به بازی کره جنوبی است. برخی ها برنامه ساختند که نمی خواهم اسم شان را بیاورم. چه کسی نمی دانست ما می خواهیم روز تاسوعا این کار را بکنیم. خیلی ها فشار آوردند که این بازی برگزار نشود. هجمه های زیادی به شخص بنده وارد شد که همه را حلال می کنم. ما این نگرانی را تبدیل به فرصت کردیم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما در صحنه ای هم که تماشاگران به سمت کمک داور نارنجک پرتاب کردند جریمه سنگینی شدیم که حتی از جریمه بازی با کره جنوبی هم سنگین تر بود. برخی جریمه های دیگر هم بوده اند. مثل جریمه عزت اللهی که پایش را روی سر بازیکن حریف گذاشت و هم خودش جریمه شد و هم فدراسیون. ما باید کاری کنیم که این مشکلات به حداقل برسد.

وی در مورد جریمه دیدار با سوریه هم گفت: به خاطر برنامه هایی که برای شهید حججی داشتیم دانسته برنامه هایی را در نظر گرفتیم که جریمه شدیم. من برای شورای فرهنگی نامه ای نوشته ایم که مناسبت های فرهنگی را حذف کنیم. می توانیم این برنامه ها را حذف کنیم.

مهدی تاج در واکنش به این پرسش که آیا کی روش بعد از جام جهانی هم در ایران خواهد ماند یا نه گفت: قرارداد ما تا پایان جام جهانی است و باید بررسی کنیم شرایط را بعد از جام جهانی. کی روش برای فوتبال ما زحمت کشیده و کارهای بزرگی انجام داده است. او فوتبال ما را از فردگرایی نجات داده است. کارهای دیگری هم با همراهی آقای کی روش انجام داده ایم و در آینده مشخص خواهد شد که چه کارهایی کرده ایم.

وی در مورد اینکه آیا می توانید میزبانی جام جهانی فوتسال را بگیرید گفت: تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است اما من خودم خیلی امیدوار نیستم که بتوانیم در ۲۰۲۰ میزبانی را بگیریم. با این حال تلاش های خوبی برای فوتسال صورت خواهد کرد. گیتی پسند میزبان باشگاه های جهان شده است. ضمن اینکه بازی رفت و برگشت با برزیل خواهیم داشت. همچنین یک تورنمنت سطح بالا با حضور تیم های روسیه، آرژانتین و قزاقستان خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه آیا این فدراسیون بدهی مالیاتی دارد گفت: اگر از بنده سوال کنید می گویم فدراسیون هیچ بدهی مالیاتی ندارد اما اگر از مالیات سوال کنید قطعا می گوید فدراسیون بدهی خواهد داشت. باید از مالیات بپرسید که فدراسیون فوتبال چگونه بدهی مالیاتی دارد. از نظر من نه تنها فدراسیون بلکه سازمان لیگ هم بدهی مالیاتی ندارد.

مهدی تاج در مورد دو شکایتی که از شرکت های طرف فدراسیون داشته است گفت: یکی از شکایت ها از کانون ایران نوین است که ۳۰ میلیارد تومان به فوتبال بدهکار است و محکوم هم شده است اما همچنان از رای دادگاه تبعیت نمی کند. یکی هم از شرکت فناپ به خاطر تبلیغات سال گذشته شکایت کرده ایم که باید پرداخت شود.

وی با اعلام اینکه کمپ تیم های ملی هزینه های زیادی دارد و ما به دنبال تکمیل این کمپ هستیم گفت: در نقشه ای که برای کمپ در نظر گرفته ایم بزودی یک ساختمان شیک را در نظر خواهیم گرفت که فدراسیون فوتبال به این محل منتقل شود.

مهدی تاج در واکنش به پرسشی که آیا در این ساخت و سازها پسر محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش هم دخل و تصرفی دارد گفت: خیر به هیچ عنوان پسر آقای داورزنی دخالتی در این موارد ندارد. پسر من هم وارد کارهای اقتصادی فوتبال نمی شود.