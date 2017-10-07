پراکنش جدیدی از یک گونه سوسمار نادر در استان بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت استان بوشهر، حسین دلشب اظهار داشت: پراکنش جدیدی برای گونه نادر «جکوی انگشت برگی تنگستانی» در منطقه گیسکان شهرستان دشتستان به ثبت رسیده است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: جکوی انگشت برگی تنگستانی با نام علمی Asaccus tangestanensis، سابق بر این فقط از منطقه خاییز تنگستان گزارش شده است و این مورد نشان دهنده گسترده‌تر شدن زیستگاه این جانور نادر است.

جکوی انگشت برگی تنگستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۱ توسط تیمی از محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران در منطقه خاییز شهرستان تنگستان استان بوشهر کشف و به افتخار منطقه کشف آن به نام تنگستان نامگذاری شد. این مشاهده پراکنش جدید این جکو را در منطقه ای دیگر به ثبت رسانید.