به گزارش خبرنگار مهر در قم مراسم تشییع پیکر آیت‌الله میرزا جوادتریزی صبح امروز با حضور خیل گسترده مردم قم از مسجد امام حسن عسکری این شهر به سمت حرم مطهر حضرت معصومه آغاز شد و پیکر این عالم ربانی پس از تشییع و اقامه نماز میت در جوار حرم کریمة اهل بیت به خاک سپرده شد.



در این مراسم با شکوه مراجع عظام تقلید، حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی مسؤول دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان دولت و مجلس و هزاران نفر از اقشار مختلف مردم قم و شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و ... حضور داشتند.



همچنین تعدادی از مقلدان ایشان از کشورهای عربستان، سوریه، کویت و قطر حضور یافته بودند، پیکر مطهر به صحن بزرگ حرم حضرت معصومه انتقال یافت و نماز میت توسط آیت‌الله وحید خراسانی بر پیکر آیت‌الله میرزا جوادتبریزی اقامه شد.



پس از اقامه نماز پیکر آیت‌الله جوادتبریزی در جوار بارگاه کریمة اهل بیت چهره در نقاب خاک کشید.

