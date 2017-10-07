تامین امنیت در راس مسائل جامعه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح شنبه در آیین صبحگاه مشترک یگان های نمونه پلیس استان کرمان ضمن تبریک هفته ناجا اظهار داشت: در همه مسائل، امور و مسئولیت ها تخصص لازم است و کسی که جاهل است و مسائل مربوط به یک موضوع را نمی داند، مفسده کار وی از مصلحت کار او بیشتر خواهد بود.

آیت الله جعفری عنوان کرد: باید به این نکته اساسی توجه کنیم اگر مسئولیتی به ما پیشنهاد شد، در صورتی باید آن را بپذیریم عالم باشیم و از عهده مسئولیت بر آییم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: نیروی انتظامی استان کرمان رتبه برتر در حوزه امنیتی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه امروز مسئله نظم، انضباط و امنیت یکی از مسائل محوری تمام جوامع است، بیان کرد: اگر امنیت در کشور نباشد در سایر حوزه ها موفق نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند امنیت را ایجاد کند و باید همه دستگاه ها، نهادها و مدیران در این زمینه با نیروی انتظامی همکاری داشته باشند و اگر این همکاری برقرار شود به نقطه مطلوب امنیت خواهیم رسید.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه مسئله امنیت در راس مسائل جامعه است، ابراز داشت: اگر امنیت در جامعه وجود نداشته باشد انجام هیچ کاری برای مردم مسیر نخواهد شد.