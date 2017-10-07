اعتراض صیدانلو به رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صیدانلو رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نامه ای به رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری اعتراض فدراسیون ایران را به دلیل عدم صدور ویزا از سوی کشور انگلستان برای اعزام ورزشکاران تیم ملی موتورکراس به مسابقات جهانی ۲۰۱۷ اعلام کرد.

در این نامه محمود صیدانلو خطاب به رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری نوشت: در مسابقه ای که به طور رسمی در تقویم جهانی FIM ثبت شده است و میزبان آن نیز مشخص شده ، مسئولیت صدور روادید به عهده کشور میزبان است، اما چگونه می شود پس از ارسال دعوتنامه شرکت در این رویداد از سوی همان کشور و فدراسیون جهانی، در لحظه آخر روادید ورزشکاران ایران صادر نشود، بدون شک مسئولیت اینگونه رفتارهای غیر مسئولانه که باعث خسارات روحی به ورزشکاران ایرانی پس از سه ماه تمرین مداوم و برگزاری اردوهای پیش بینی شده و همچنین خسارت های مالی با صرف هزینه سنگین برای تهیه بلیط و محل اسکان و اجاره موتورهای مسابقه بوده بر عهده کشور میزبان است و فدراسیون موتورسواری کشور انگلیس باید پاسخگوی اینگونه رفتارهای غیر معقول باشد.

در این نامه محمود صیدانلو با تاکید خواستار پیگیری جدی فدراسیون جهانی موتورسواری جهت احقاق حقوق ورزشکاران و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران و جبران خسارت وارده شده است.