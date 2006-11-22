مشکلات بورس ساختاری است

مدیرعامل سرمایه گذاری تدبیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فراز و نشیب مدیریت صالح آبادی در بورس در یک سال گذشته گفت: وی در شرایط سختی مدیریت بازار سرمایه را پذیرفت و عملکرد وی با توجه به مشکلات ساختاری بورس خوب بوده است.

محمد طالبی افزود: هر چند شکل گیری شرکت سهامی بورس طول کشید اما در رابطه با تصمیم گیری متناسب با شرایط بازار، عملکرد صالح آبادی متوسط به بالا بوده است.

طالبی ادامه داد: البته برخی سخت گیری ها که در این مدت در مورد مسائلی مثل افزایش سرمایه و یا بستن نمادها انجام گرفت، ضرورتی نداشت و این سختگیری ها نگرانی هایی را برای فعالان بازار به‌وجود آورد.

وی خاطر نشان کرد : نکته منفی در عملکرد صالح آبادی مدیریت شاخص و اصرار بر حفظ شاخص بود که بهتر است این رویکرد تغییر کند، زیرا مشکل اصلی بورس روان نبودن معاملات و نقدشوندگی پایین بازار است.

مدیرعامل سرمایه گذاری تدبیر در ادامه گفت: در شرایط فعلی باید تعامل بیشتری بین فعالان بازار سرمایه شکل بگیرد و رفتار مدیران و کارکنان بورس با سرمایه گذاران و سهام داران باید بهتر شود تا فضای مثبتی در بازار به‌وجود آید.

وی در پایان گفت: رویکرد و گرایش مدیران بازار سرمایه در حال حاضر باید به سمت افزایش نقد شوندگی بازار برود.