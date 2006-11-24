  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی اعلام کرد:

نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی تا قبل از ارایه بودجه 86 به مجلس

نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی تا قبل از ارایه بودجه 86 به مجلس

سید مصطفی سید هاشمی از نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی تا قبل از ارایه بودجه 86 به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص عدم تشکیل جلسه تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در روز چهارشنبه، گفت: این جلسه به علت سه ربع تاخیر در برگزاری جلسه علنی ، تشکیل نشد.

سید مصطفی سید هاشمی از تشکیل جلسه تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در سه شنبه هفته آینده خبر داد و افزود: هم اکنون تمام مطالب مورد نیازتوسط این هیئت جمع آوری شده و آماده ارایه به کمیسیون اصلی می باشد.

وی تصریح کرد: پس از تصویب تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در هیئت مربوطه، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی درباره زمان نهایی شدن این تحقیق، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا قبل از ارایه بودجه سال 86 ، طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی نهایی شود. 

کد مطلب 410643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه