نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی تا قبل از ارایه بودجه 86 به مجلس

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص عدم تشکیل جلسه تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در روز چهارشنبه، گفت: این جلسه به علت سه ربع تاخیر در برگزاری جلسه علنی ، تشکیل نشد.

سید مصطفی سید هاشمی از تشکیل جلسه تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در سه شنبه هفته آینده خبر داد و افزود: هم اکنون تمام مطالب مورد نیازتوسط این هیئت جمع آوری شده و آماده ارایه به کمیسیون اصلی می باشد.

وی تصریح کرد: پس از تصویب تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی در هیئت مربوطه، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنایع خودروسازی درباره زمان نهایی شدن این تحقیق، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا قبل از ارایه بودجه سال 86 ، طرح تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی نهایی شود.